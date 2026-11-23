به گزارش تابناک، سرهنگ اصغر خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مردی در محله نازی‌آباد پس از مراجعه به منزل با ادعای مجروح شدن در جریان یک نزاع به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود اقدامات درمانی جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده به اداره دهم پلیس آگاهی، کارآگاهان با بررسی اظهارات اعضای خانواده و انجام تحقیقات محلی به تناقض‌هایی در روایت اولیه حادثه برخورد کردند. بررسی‌ها نشان داد، برخلاف ادعای مطرح‌شده، درگیری اعلام‌شده در محل مورد نظر رخ نداده است.

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به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با ادامه تحقیقات، ظن کارآگاهان به همسر متوفی جلب شد و این زن با هماهنگی قضایی بازداشت شد.

خدایی اظهار کرد: متهم پس از چند مرحله بازجویی به قتل همسرش اعتراف کرده و مدعی شده است که این حادثه پس از مشاجره خانوادگی رخ داده است.

وی گفت: متهم با دستور بازپرس پرونده و صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمد برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان قرار گرفته است.

منبع: همشهری آنلاین



