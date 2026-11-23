بارسلونا اعلام کرد لامین یامال به دلیل احساس ناراحتی جزئی در مچ پای راست، دیدار چهارشنبه شب مقابل صباح را از دست خواهد داد.

به گزارش تابناک؛ باشگاه بارسلونا ظهر امروز (دوشنبه) با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد لامین یامال از ناحیه مچ پای راست خود احساس ناراحتی جزیی دارد و به عنوان اقدام احتیاطی دیدار مقابل صباح را از دست خواهد داد و انتظار می‌رود برای بازی یکشنبه هفته آینده مقابل دپورتیوو آکرونیا در دسترس باشد.

یامال ۱۹ ساله در جریان برتری ۳ بر ۲ عصر روز گذشته (یکشنبه) بارسلونا مقابل ویارئال در هفته سیزدهم لالیگای اسپانیا، ۹۰ دقیقه بازی کرد و پاس‌گل دوم کاتالان‌ها را برای فرمین لوپس ساخت.

این ستاره اسپانیایی این فصل در ۱۷ بازی از رقابت‌های مختلف برای بارسلونا به میدان رفته و در ۲۶ گل‌زده نقش مستقیم داشته است؛ ۱۳ گل‌زده و ۱۳ پاس‌گل.

بارسلونا چهارشنبه شب در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا باید در خانه صباح جمهوری آذربایجان به میدان برود و سپس باید خود را برای بازی خارج از خانه روز یکشنبه مقابل دپورتیوو آکرونیا در هفته چهاردهم لالیگا آماده کند.