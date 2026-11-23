به گزارش تابناک، بهرام، جوان ۲۲ ساله و ساکن فاریاب کرمان، در روایتی تلخ از یک جنایت خانوادگی، پس از گذشت ۱۰ سال از قتل خواهرش، در بهمن ۱۴۰۲ دست به انتقام زد؛ انتقامی که به فاجعه‌ای خونین انجامید و با کلاشینکف ۱۲ عضو خانواده اش را کشت.

ماجرا از زمانی آغاز شد که خواهر دبیرستانی بهرام، به دلیل صحبت کردن با یک پسر، به دست پدر، برادران بزرگ‌تر و چند نفر از بستگان خانواده به قتل رسید. گفته می‌شود بهرام در آن زمان شاهد این اتفاق بود، اما توان مقابله با آنها را نداشت.

بیشتر بخوانید:

اعتراف هولناک مادر به قتل دختر ۴ ساله‌اش با تریاک!

این حادثه تلخ سال‌ها در ذهن بهرام باقی ماند و او با کینه و خاطره قتل خواهرش زندگی کرد تا اینکه پس از ۱۰ سال تصمیم به انتقام گرفت.

بر اساس این روایت، بهرام افرادی را که در قتل خواهرش نقش داشتند، هدف انتقام قرار داد. در میان قربانیان پدر و مادر، سه برادر، دو خواهر، یک زن برادر و چهار برادرزاده دخیل در قتل خواهرش نیز بودند.

گفته می‌شود این انتقام‌گیری به کشته شدن ۱۲ نفر انجامید و خود بهرام نیز در جریان دستگیری جان باخت. این پرونده، روایتی تلخ از خشونت خانوادگی، قتل و انتقامی است که پس از سال‌ها، به فاجعه‌ای دیگر ختم شد.

منبع: اعتماد