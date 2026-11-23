انتقام قتل خواهر با کشتن ۱۲ عضو خانواده
جوان ۲۲ ساله فاریابی پس از ۱۰ سال در انتقام قتل خواهرش، با کلاشینکف ۱۲ عضو خانوادهاش را به قتل رساند.
به گزارش تابناک، بهرام، جوان ۲۲ ساله و ساکن فاریاب کرمان، در روایتی تلخ از یک جنایت خانوادگی، پس از گذشت ۱۰ سال از قتل خواهرش، در بهمن ۱۴۰۲ دست به انتقام زد؛ انتقامی که به فاجعهای خونین انجامید و با کلاشینکف ۱۲ عضو خانواده اش را کشت.
ماجرا از زمانی آغاز شد که خواهر دبیرستانی بهرام، به دلیل صحبت کردن با یک پسر، به دست پدر، برادران بزرگتر و چند نفر از بستگان خانواده به قتل رسید. گفته میشود بهرام در آن زمان شاهد این اتفاق بود، اما توان مقابله با آنها را نداشت.
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این حادثه تلخ سالها در ذهن بهرام باقی ماند و او با کینه و خاطره قتل خواهرش زندگی کرد تا اینکه پس از ۱۰ سال تصمیم به انتقام گرفت.
بر اساس این روایت، بهرام افرادی را که در قتل خواهرش نقش داشتند، هدف انتقام قرار داد. در میان قربانیان پدر و مادر، سه برادر، دو خواهر، یک زن برادر و چهار برادرزاده دخیل در قتل خواهرش نیز بودند.
گفته میشود این انتقامگیری به کشته شدن ۱۲ نفر انجامید و خود بهرام نیز در جریان دستگیری جان باخت. این پرونده، روایتی تلخ از خشونت خانوادگی، قتل و انتقامی است که پس از سالها، به فاجعهای دیگر ختم شد.
منبع: اعتماد
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نظرات بینندگان
خداوند ناظر و حاکم است
همه افراد هدف که دخیل در قتل خواهر نبودندنبودند. این یک جنون است چرا توجیه می کنید؟
کشتن یک دختر اونوقت جنون نیست؟ اتفاقاً کار بسیار نیکویی کرده آفرین به غیرتش
در همه دنیا دوست شدن با دختر زیر هجد سال جرم بزرگی نمیگیم کسی باید کشته باشه ولی اینجا هم باید جرم اعلام بشه
من که گیج شدم.
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