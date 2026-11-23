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دو روایت از فحاشی و درگیری در مجلس شورای اسلامی
ویدیویی از مهدی کوچک زاده منتشر شده که روایت خود را از درگیری و تعطیلی جلسه مجلس به شکل مبهم و بریده بریده تعریف کرده است. در مقابل مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران مجلس پیرامون درگیری دیروز در صحن علنی مجس نوشت: «چند نماینده از جمله آقایان (خ) ، (ک) و (ی) در ایجاد اخلال و جلوگیری از آغاز جلسه نقش داشتند یکی از معترضان تهدید کرده بود در صورت آغاز جلسه، به پشت جایگاه هیئترئیسه میرود و اجازه تشکیل صحن را نمیدهد ماجرا زمانی جنجالیتر شد که با دعوت از قاری قرآن برای آرام کردن فضای مجلس، برخی معترضان فریاد زدند: «ما گول نمیخوریم؛ وقتی میخواستند امیرالمؤمنین را هم ساکت کنند، قرآن میخواندند!» زارعی میگوید پس از این اظهارات، قاری به فرد معترض گفت: «این چه حرفی است؟ من قاری امام شهید بودم» و در پاسخ شنید: «قاری هر کسی میخواهی باش!» قاری به یکی از نمایندگان که ظاهراً نسبت فامیلی با او داشت و در جلسه حضور نداشت، عبارت زشتی نسبت داد؛ پس از آن یکی از اعضای حزب با قاری گلاویز شد و درگیری فیزیکی شکل گرفت در نهایت هیئترئیسه با اتفاق آرا تصمیم به پایان جلسه گرفت.» روایت ناقص کوچک زاده را نیز میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
یعنی الان مشکلات و بدبختی مملکت اینه که چرا آقای فلانی امکان شرکت مجازی نداره، که اگر امکان شرکت داشتند تمام مشکلات حل می شد. خدا ازتون نگذره .......
چرا باید یه زندانی بتونه بیاد مجلس!!!!!!!!!!!
تازه اظهارنظر هم بکنه!!!!!!!!
آیا بقیه زندانی ها هم چنین حقی دارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این بنده خدا بگه الان ماست سفیده من می گم براش منفعت داره گه میگه سفیده
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