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تصاویر اجلاس فوق العاده خبرگان رهبری و انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، روایت شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری و همچنین تصاویر بمباران ساختمان بیت رهبری برای عدم برگزاری این جلسه را می‌بینید.