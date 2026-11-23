کپی پیوندچاپ12 دیدگاه2343 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرخشم از تعطیلی کشاندن مجلس به خاطر مجرم حمید رسایی! تعداد بازدید: ۷۲۲ تعداد بازدید: ۷۲۲ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203699 | 2343 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۰۸:۲۵ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن «مشکل مردم نان و ماکارانی است؛ نه تبلت رسایی» خشم مجری از به تعطیلی کشاندن مجلس به خاطر وضعیت مجرم حمید رسایی را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203699/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:حمید رساییتبلتمجلس شورای اسلامیویدیونبض خبرسوپرانقلابی مطالب مرتبطمقایسه دو خیابان تهران با شهرنو و پاتق زنان خیابانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱لغو جلسه علنی مجلس با درگیری نمایندگان پایداریتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱درگیری فیزیکی، مجلس امروز را تعطیل کردتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱سخنرانی جنجالی مجرم حمید رسایی در مرخصی زندان!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷رسایی به مرخصی آمدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶به رسایی گفتم عذرخواهی کن، گفت: برای چه؟!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷رسایی در زندان هم دست از ادعای کذب برنداشت!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶تکذیب اعلام نظر رهبر انقلاب درباره پرونده رساییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴نمایندهای که از داخل زندان هم فرمان میدهد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸رسایی باید از مجلس برود؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰رسایی زندان نرفته؛ هتل رفته است!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹سابقه شکایتهای حمید رسایی خبرساز شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۵هفت و نیم دقیقه اطلاعات پرونده مجرم حمید رساییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۴سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱۲ در انتظار بررسی:۲ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۰:۵۵ +۳ −۲ پاسخ لطفا جرم رسایی را با جرم حسن روحانی و ظریف و زنگنه در برجام و کرسنت را طی یک یادداشت رسمی مستقل در سایت تابناک بررسی بفرمایید!! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۱۳ +۱ −۰ پاسخ در پاسخ به ناشناس متهم اصلی ماجرای کرسنت که جلیلی است و جرات پاسخگویی و مناظره با زنگنه را نداشت و ندارهاحیای برجام که آرزوی رئیسی بود ولی نشد!اینکه بدون تحقیق و مطالعه حرفهای کاسبان جنگ و تحریم را تکرار می کنی یعنی سود تو در شانتاژ و نفهمیدنه! علی ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۱۱ +۱ −۰ پاسخ باید دید چرا مجرمی با این همه سابقه برای نمایندگی تایید و مثلا" شهید بزگوتر آقای لاریجانی رد صلحیت شد!!!؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۹ +۱ −۰ پاسخ این رسایی با چند درصد ارای مردم واجد شرایط حوزه انتخابیه اش به مجلس رفته؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۸ +۰ −۰ پاسخ این دو موضوع ربطی به هم ندارند ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۷ +۱ −۰ پاسخ هر دم از این باغ بری میرسد تازهتر از تازهتری میرسد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۷ +۲ −۱ پاسخ اقلیت تند رویی که منبر و میکروفن و تریبون را در اختیار دارند و مدام چهره ی جامعه را می خراشند، بلای جامعه شده اند! پناه بر خدا از رفتارهای ناپسند این ها! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۷ +۲ −۰ پاسخ ایشون کی هستند؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۶ +۴ −۱ پاسخ چرا یک مجرم زندانی همچنان باید نماینده مجلس باشه؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۴ +۳ −۰ پاسخ من که اصلا خشمگین نشدم، خیلی هم خوشحال شدم این مجلس تعطیل شد، بذارید همینجوری تعطیل بمونه اعصابمون راحت تره ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۳ +۵ −۰ پاسخ مگه تا قبل از جلسه مذکور، این مجلس قدمی برای کاهش بارهای روی دوش مردم برداشته؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۰:۴۷ +۰ −۳ پاسخ احسنت دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
لطفا جرم رسایی را با جرم حسن روحانی و ظریف و زنگنه در برجام و کرسنت را طی یک یادداشت رسمی مستقل در سایت تابناک بررسی بفرمایید!!
متهم اصلی ماجرای کرسنت که جلیلی است و جرات پاسخگویی و مناظره با زنگنه را نداشت و نداره
احیای برجام که آرزوی رئیسی بود ولی نشد!
اینکه بدون تحقیق و مطالعه حرفهای کاسبان جنگ و تحریم را تکرار می کنی یعنی سود تو در شانتاژ و نفهمیدنه!
باید دید چرا مجرمی با این همه سابقه برای نمایندگی تایید و مثلا" شهید بزگوتر آقای لاریجانی رد صلحیت شد!!!؟
این رسایی با چند درصد ارای مردم واجد شرایط حوزه انتخابیه اش به مجلس رفته؟
این دو موضوع ربطی به هم ندارند
هر دم از این باغ بری میرسد
تازهتر از تازهتری میرسد
اقلیت تند رویی که منبر و میکروفن و تریبون را در اختیار دارند و مدام چهره ی جامعه را می خراشند، بلای جامعه شده اند! پناه بر خدا از رفتارهای ناپسند این ها!
ایشون کی هستند؟
چرا یک مجرم زندانی همچنان باید نماینده مجلس باشه؟
من که اصلا خشمگین نشدم، خیلی هم خوشحال شدم این مجلس تعطیل شد، بذارید همینجوری تعطیل بمونه اعصابمون راحت تره
مگه تا قبل از جلسه مذکور، این مجلس قدمی برای کاهش بارهای روی دوش مردم برداشته؟
احسنت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.