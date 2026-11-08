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نبض خبر
به رسایی گفتم عذرخواهی کن، گفت: برای چه؟!
عبدالحسین روحالامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «چند روز پیش از اجرای حکم ایشان، خودم به آقای رسایی پیشنهاد دادم. در جلسهای در دادگستری حضور داشتیم که برخی دوستان نیز شاهد بودند. من به ایشان عرض کردم: «شما عذرخواهی کنید، من واسطه میشوم تا موضوع فیصله پیدا کند.» رسایی گفت: «برای چه عذرخواهی کنم؟» وقتی فردی محکوم شده یعنی اشتباهی کرده ولی صراحتاً میگوید برای چه عذرخواهی کنم و تمایلی به این کار ندارد، وساطت فردی مثل من را هم نمیپذیرد زیرا آن را مایه کسر شأن خود میداند، باید از حکم تبعیت کند و آن را اجرا کند؛ راه دیگری وجود ندارد.»
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