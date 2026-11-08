||00:13
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبراستیضاح میدری چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؟ / ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وزیر کار
0 دیدگاه1485 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200664 1485 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

به رسایی گفتم عذرخواهی کن، گفت: برای چه؟!

عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «چند روز پیش از اجرای حکم ایشان، خودم به آقای رسایی پیشنهاد دادم. در جلسه‌ای در دادگستری حضور داشتیم که برخی دوستان نیز شاهد بودند. من به ایشان عرض کردم: «شما عذرخواهی کنید، من واسطه می‌شوم تا موضوع فیصله پیدا کند.» رسایی گفت: «برای چه عذرخواهی کنم؟» وقتی فردی محکوم شده یعنی اشتباهی کرده ولی صراحتاً می‌گوید برای چه عذرخواهی کنم و تمایلی به این کار ندارد، وساطت فردی مثل من را هم نمی‌پذیرد زیرا آن را مایه کسر شأن خود می‌داند، باید از حکم تبعیت کند و آن را اجرا کند؛ راه دیگری وجود ندارد.»


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200664/

برچسب‌ها:
زندانعبدالحسین روح الامینیحمید رساییویدیو

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.