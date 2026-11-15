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نبض خبر
پاپ در کابین خلبان هلی کوپتر نیروی هوایی پرو
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پاپ لئو چهاردهم در جریان پرواز با هلی کوپتر نیروی هوایی پرو بر فراز رشتهکوه آند، در کابین خلبان حضور یافت. این بالگرد به شوخی «پاپاکاپتر» نام گرفته است.
نبض خبر
پاپ لئو چهاردهم در جریان پرواز با هلی کوپتر نیروی هوایی پرو بر فراز رشتهکوه آند، در کابین خلبان حضور یافت. این بالگرد به شوخی «پاپاکاپتر» نام گرفته است.
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