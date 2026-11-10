لحظات نجات بیمار با هلی کوپتر

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه93 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرلحظات نجات بیمار با هلی کوپتر تعداد بازدید: ۱۷ تعداد بازدید: ۱۷ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201095 | 93 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۹:۴۷ | 10 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر نجات بیمار در مناطق دورافتاده ایران با توسل به هلی کوپتر هلال احمر را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201095/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:هلال احمرویدیونبض خبرامداد هواییهلی کوپتر امداد مطالب مرتبطتصاویر محرمانه از سایت پدافند هوایی تهران در جنگ چهل روزهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹لحظات نجات کودکان از قلب آتشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸لحظات نخست وزیری آیزنکوت و سقوط نتانیاهو + زیرنویستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر لحظات حمله آمریکا به یک نفتکش دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر لحظات پس از حمله بمباران گیشای تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳لحظات توسل به اسلحه در تظاهرات فرانسهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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