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لحظات نجات بیمار با هلی کوپتر

تعداد بازدید: ۱۷
کد خبر: 4201095 93 بازدید تاریخ انتشار:
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تصاویر نجات بیمار در مناطق دورافتاده ایران با توسل به هلی کوپتر هلال احمر را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
هلال احمرویدیونبض خبرامداد هواییهلی کوپتر امداد

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