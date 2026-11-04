تصاویر لحظات پس از حمله بمباران گیشای تهران

کپی پیوندچاپ1 دیدگاه20256 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم کد خبر: 100000609 | 20256 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۶:۴۴ | 4 November 2026 نبض خبرتصاویر لحظات پس از حمله بمباران گیشای تهران تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000609/ گزارش خطا پسندها: 1 اشتراک گذاری برچسبها:تهرانویدیونبض خبرگیشاجنگ ایران و آمریکابمباران ایرانجنگ رمضانجنگ چهل روزه مطالب مرتبطاعلام علت سانسور تصاویر جان کری و جواد ظریفتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳تصاویر سینه زنی شیعیان پاریس زیر برج ایفلتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳حرفهای جنجالی نوید محمدزاده: در جنگ پارتی کردیم!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲در بحث اطلاعاتی ما خوردیم، بد هم خوردیم و هیچکس هم پاسخگو نیستتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰تهدید بمباران ایران خودرو و سایپا: برای حفظ جان خود سر کار نروند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۸افشاگری وزیر اسرائیلی: ترامپ از حمله به ایران میترسید!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (1) علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۴۶ اسرائیل باید بداند انتقام همه اینها را خواهیم گرفت موافقم 9مخالفم 2 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (1)
اسرائیل باید بداند انتقام همه اینها را خواهیم گرفت
دیدگاه خود را بنویسید