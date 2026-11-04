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آخرین خبرحمله تند کیهان به علی دایی و عادل فردوسی‌پور
1 دیدگاه20256 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000609 20256 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر لحظات پس از حمله بمباران گیشای تهران


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برچسب‌ها:تهرانویدیونبض خبرگیشاجنگ ایران و آمریکابمباران ایرانجنگ رمضانجنگ چهل روزه

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دیدگاه‌ها (1)

علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۴۶

اسرائیل باید بداند انتقام همه اینها را خواهیم گرفت

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