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کد خبر: 100000408 6492 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

حرف‌های جنجالی نوید محمدزاده: در جنگ پارتی کردیم!

ویدیویی دیگر از اظهارات نوید محمدزاده در اکران نخستین فیلمش در یک جشنواره در توکیو منتشر شده که محمدزاده می‌گوید در طول جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل پارتی می‌کردند و الان هم که به ایران برگردد پارتی می‌کند؛ اظهاراتی که با واکنش منفی در فضای مجازی مواجه شده و این وضعیت را نشان از وضعیت مالی خود و عدم دغدغه این بازیگر خوانده‌اند. اظهارات محمدزاده را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.



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برچسب‌ها:پارتینوید محمدزادهویدیونبض خبربمباران ایرانجنگ ایران با آمریکا و اسرائیل

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