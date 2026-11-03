نبض خبر

ویدیویی دیگر از اظهارات نوید محمدزاده در اکران نخستین فیلمش در یک جشنواره در توکیو منتشر شده که محمدزاده می‌گوید در طول جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل پارتی می‌کردند و الان هم که به ایران برگردد پارتی می‌کند؛ اظهاراتی که با واکنش منفی در فضای مجازی مواجه شده و این وضعیت را نشان از وضعیت مالی خود و عدم دغدغه این بازیگر خوانده‌اند. اظهارات محمدزاده را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.