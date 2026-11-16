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عکسی از جوانی شهید تهرانی‌مقدم که پربازدید شد!

بیسیمچی‌مدیا تصویری قدیمی از دوران جوانی شهید حسن طهرانی‌مقدم در کنار آیت‌الله باقری‌کنی، پدر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، منتشر کرد.

کد خبر: 4202082تاریخ انتشار: 894 بازدید

به گزارش تابناک؛ بیسیمچی‌مدیا تصویری قدیمی از دوران جوانی شهید حسن طهرانی‌مقدم در کنار آیت‌الله باقری‌کنی، پدر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، منتشر کرد.

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برچسب ها

تهرانی مقدموایرالجوانی حسن طهرانی مقدمآیت الله باقری کنی

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