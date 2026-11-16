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عکسی از جوانی شهید تهرانیمقدم که پربازدید شد!
بیسیمچیمدیا تصویری قدیمی از دوران جوانی شهید حسن طهرانیمقدم در کنار آیتالله باقریکنی، پدر شهید مصباحالهدی باقریکنی، منتشر کرد.
به گزارش تابناک؛ بیسیمچیمدیا تصویری قدیمی از دوران جوانی شهید حسن طهرانیمقدم در کنار آیتالله باقریکنی، پدر شهید مصباحالهدی باقریکنی، منتشر کرد.
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