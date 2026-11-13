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دیدار همسر رجب طیب اردوغان با خرم سلطان

امینـه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حاشیه اجلاس محیط زیست در آنتالیا با مریم اوزرلی، بازیگر مشهور ترک، دیدار و گفت‌وگو کرد.

کد خبر: 4201420تاریخ انتشار: 1509 بازدید۰

مریم+اوزرلی

به گزارش تابناک؛ همسر رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس محیط زیست آنتالیا با مریم اوزرلی بازیگر معروف ترک دیدار کرد.

مریم اوزرلی در ایران با بازی در نقش خرم سلطان که زمانی سریال محبوب ایرانی‌ها بود معروف بود که حالا بسیار مسن‌تر شده است.

مریم اوزرلی که در ایران بیشتر با ایفای نقش خرم سلطان در سریال پرطرفدار «حریم سلطان» شناخته می‌شود، در این مراسم در کنار امینه اردوغان حضور پیدا کرد. این دیدار در حاشیه برنامه‌های مرتبط با اجلاس محیط زیست آنتالیا انجام شد؛ نشستی که چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی در آن شرکت داشتند.

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برچسب ها

آنتالیادیدارامینه اردوغانبازیگر زن ترکمریم اوزرلیهمسر رجب طیب اردوغاناجلاس محیط زیست

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