دیدار همسر رجب طیب اردوغان با خرم سلطان

امینـه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حاشیه اجلاس محیط زیست در آنتالیا با مریم اوزرلی، بازیگر مشهور ترک، دیدار و گفت‌وگو کرد.