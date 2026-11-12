||12:23
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرابزارهای عجیب یهودی‌ها برای دعا کردن
0بازدید
۰

آنچه در دیدار پزشکیان و اردوغان گذشت

روسای جمهور ایران و ترکیه در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، دیدار و درباره راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

کد خبر: 4201405تاریخ انتشار: 0 بازدید۰

۵PvWh۹XWusL۶

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در ترکیه، با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار و درباره راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه و نیز مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

در این دیدار، دو رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و ترکیه و اهمیت پیوندهای عمیق میان دو ملت همسایه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای تأکید کردند.

طرفین همچنین با اشاره به اراده مشترک دو کشور برای گسترش مناسبات در چارچوب احترام متقابل، حسن همجواری و منافع مشترک، توسعه مبادلات تجاری، تسهیل همکاری‌های اقتصادی، تقویت تعاملات بخش خصوصی و بهره‌برداری از فرصت‌های متنوع همکاری را از زمینه‌های مهم پیش‌روی روابط تهران و آنکارا دانستند.

رؤسای جمهور ایران و ترکیه در ادامه، درباره تحولات جاری منطقه و ضرورت تقویت همکاری‌های کشورهای منطقه برای حفظ صلح، ثبات و امنیت پایدار تبادل نظر کردند و بر اهمیت گفتگو، تعامل سازنده و تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش ناامنی در منطقه تأکید داشتند.

در این گفتگو، همچنین بر مسئولیت مشترک کشورهای منطقه در حمایت از امنیت، ثبات و توسعه پایدار و ضرورت اتخاذ رویکردهای مبتنی بر همکاری و همگرایی برای مواجهه با چالش‌های مشترک تأکید شد.

منبع: مهر


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

ترکیهاردوغانمسعود پزشکیاندیدارسفر رئیس جمهور به ترکیهاجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.