دبیرشورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت روز هوافضای سپاه و سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم گفت: صنعت موشکی ایران، نماد فاخری از ایمان، شجاعت، ابتکار و مدیریت جهادی است.

به گزارش تابناک؛ حماسه و مقاومت؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مناسبت روز هوافضای سپاه و سالروز شهادت حسن طهرانی‌مقدم پدر موشکی ایران، پیامی نوشت که امروز در مراسم سالگرد شهید حسن طهرانی‌مقدم و گرامیداشت شهدای نیروی هوافضای سپاه قرائت شد.

متن پیام در ادامه می‌آید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۱ آبان‌ماه، روز نیروی هوافضای سپاه و صنعت موشکی و سالروز شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام، شهید حسن طهرانی‌مقدم و جمعی از عناصر ممتاز هوافضا، که امسال با ایام سوگ حضرت زهرای مرضیه (س) مقارن شده، فرصت مغتنمی است تا دیگر بار، با تکریم شهدای هوافضا، اقدامات افتخارآفرین همرزمانم، در نیروی هوافضای سپاه در سه جنگ تحمیلی را ارج نهیم.

صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران، نماد فاخری است از ایمان، شجاعت، ابتکار و مدیریت جهادی، که به فضل الهی و در پرتو علم، درایت، فداکاری و عزم پولادین فرزندان خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید (اعلی‌الله المقامها‌الشریف) با آفرینش شگفتانه‌ها، به یکی از مهمترین ابزار بازدارندگی ایران و یکی از استوانه‌های استوار حراست از استقلال و امنیت ایران عزیز مبدل شده است.

آن زمان که از میان آتش و دود برخاسته از آوار خانه‌های ویران‌شده ملت عزیز ما، در اثر بمباران و موشک‌های صدام حسین، فکر تأسیس سازمان موشکی سپاه شکل گرفت، کمتر کسی فکر می‌کرد جوانان برومند ایران، بتوانند با دست خالی، به یکی از صنایع پیچیده و پیشرفته دفاعی جهان دست یابند. به گونه‌ای که در مقابل حیرت ناظران بین‌المللی، قوی‌ترین ارتش‌های دنیا را با آن‌همه فن‌آوری پیشرفته، به زانو درآورند. ولی واقعیت این است که این یک معجزه الهی بود، که به دست جوانان مؤمن، خستگی‌ناپذیر، خلاق و هوشمند، تحقق یافته و یک سرمایه بزرگ دفاعی برای ملت غیور ایران فراهم شده است.

بحول و قوه الهی و در پرتو عنایات خاصه سرورمان حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحناه الفداء) ، امروز نیروی هوافضای سپاه، فرامین و تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و با ارتقاء آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد «پاسخ فوری، مؤثر و متناسب به هرگونه تهدید در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی» ، با قاطعیت، مهیای فداکاری و خلق شگفتانه‌های جدید در صحنه نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است که رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه، جلوه‌ای برجسته و افتخارآفرین، از این آمادگی است.

جا دارد از تلاش‌های فرماندهان شهید نیروی هوافضای سپاه، که در ارتقاء این سازمان اقتدارآفرین، مخلصانه و شجاعانه نقش‌آفرینی کردند، سرداران شهید احمد کاظمی، حسین سلامی، علی زاهدی، امیرعلی حاجی‌زاده، محمود باقری و نیز ۱۰۰۶ شهید از سرداران و رزمندگان سرافراز نیروی هوا فضای سپاه که هر یک حقیقتاً الگویی ماندگار از تدبیر، اخلاص و فداکاری در مسیر پویای انقلاب اسلامی هستند، یاد کنیم و نیز بر حسب وظیفه، از دست‌اندرکاران برگزاری این نکوداشت شکوهمند و از قاطبه مجاهدان خستگی‌ناپذیر نیروی هوافضای سپاه علی‌الخصوص از رده‌های صفی این نیرو، که با جانفشانی، پرچم فرماندهان و همرزمان شهید خود را همچنان برافراشته نگه داشته‌اند و از خانواده‌های صبور و وفادار آنان و بویژه از فرمانده فداکار، مخلص، مبتکر و شجاع نیروی هوافضای سپاه، برادر عزیزم سردار سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی، صمیمانه قدردانی نموده و توفیق یکایک عزیزان را از درگاه حضرت حق، مسئلت می‌نمایم.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

محسن رضایی

۲۰ آبان ۱۴۰۵



