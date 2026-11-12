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تهدید تند رضایی: پایگاه‌های آمریکا هدف مشروع ما هستند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به هرگونه اقدامات جنگی آمریکا در آینده هشدار داد و گفت تمام پایگاه‌های آمریکا از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع ایران خواهند بود

کد خبر: 4201380تاریخ انتشار: 324 بازدید۰

محسن رضایی

به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر آمریکا جنگ دیگری علیه ایران به راه بیندازد، تمام پایگاه‌های نظامی درگیر در این تجاوز از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع حملات مرگبار ایران خواهند بود.»

او تاکید کرد: «هیچ فاصله امن، پناهگاه امن و مصونیتی وجود نخواهد داشت.»

سرلشکر محسن رضایی پیش از این در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین ضمن ترسیم موضع جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشست در قطر را «دروغ» خواند و گفت که انتشار این ادعاها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.


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برچسب ها

ایرانمحسن رضاییهدفپایگاه های آمریکادبیر شورای عالی امنیت ملیپایگاه های دشمن

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