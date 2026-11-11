آمریکا به عراق: ایران را دشمن خود نکنید!

به گزارش تابناک؛ تام باراک، نماینده آمریکا در امور عراق از این کشور خواسته است به‌جای دشمنی با ایران، بر همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی تمرکز کند.

امروز (چهارشنبه) تأکید کرد: عراق «کلید جادویی» حل بحران‌های منطقه‌ای و مدیریت گفت‌وگو با ایران را در اختیار دارد و واشنگتن، بغداد را به تقویت روابط تجاری و رفت‌وآمدهای دینی با تهران، به‌جای اتخاذ موضع خصمانه تشویق می‌کند.

این اظهارات در حالی است که آمریکا علاوه بر مساله سلاح، از طریق گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران نیز بر تهران فشار می‌آورد.

در همین رابطه فؤاد حسین فاش کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب سیاست تشدید فشار اقتصادی بر تهران، از بغداد خواسته تنها ۲ گذرگاه را باز نگه دارد و بقیه گذرگاه‌ها را ببندد اما اجرای این درخواست به دلیل گذرگاه‌های رسمی و غیررسمی متعدد و پیامدهای چنین اقدامی بر اقتصاد عراق، دشوار است.

باراک: عراق می‌تواند کلید جادویی گفت‌وگو با ایران باشد

بر اساس گزارش شفق نیوز، باراک در جریان نشست گفت‌وگویی که به میزبانی اندیشکده «چتم هاوس» در لندن برگزار شد، گفت: «ایالات متحده می‌خواهد از درس‌های گذشته عبرت بگیرد و اهمیت حاکمیت قانون و دموکراسی را به رسمیت بشناسد.»

وی افزود: «ما باید آنچه را طی ۲۳ سال در عراق انجام داده‌ایم، مورد بازبینی قرار دهیم. ما مهمان این کشور بودیم و در بسیاری از مواقع مهمانان بدی بودیم و صاحبخانه نبودیم.»

نماینده آمریکا ادامه داد: «عراق به دلیل اشتراکات دینی و مرزهای گسترده با ایران، از موقعیتی خاص و دشوار برخوردار است؛ مسأله‌ای که اتخاذ سیاستی ویژه در قبال هر دو کشور را ضروری می‌کند.»

وی با اشاره به موضع واشنگتن در قبال روابط بغداد و تهران ادعا کرد: «موضع ما این است که عراق را به دشمن ایران تبدیل نکنیم، بلکه آن را توانمند سازیم تا کلید جادویی گشودن درهای راه‌حل‌ها و انجام گفت‌وگوهایی باشد که ایالات متحده نمی‌تواند مستقیماً هدایت کند.»

باراک درباره خروج ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تحت امر آمریکا از عراق گفت: «موضع ما از ابتدا روشن بود؛ ائتلاف بین‌المللی از عراق خارج خواهد شد و ما نیز به‌عنوان مهمان این کشور را ترک کرده‌ایم، اما به‌عنوان شریکی دائمی باقی خواهیم ماند و عراق را رها نخواهیم کرد.»

آمریکا پس از خروج از عراق، به دنبال شراکت دائمی با بغداد است

وی در ادامه مواضع متزورانه خود گفت: «واشنگتن برای تضمین مستقیم امنیت و ثبات، برای همیشه در عراق باقی نخواهد ماند، بلکه در پی حمایت از وحدت عراق، ثبات این کشور و حاکمیت قانون در آن است تا عراق بتواند در منطقه‌ای که شاهد تحولات مداوم است از خود دفاع کند.»

باراک همچنین با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، بر ایجاد «جاده ابریشم جدید» از مسیر عراق تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «ما در عراق، با وجود قاضی فائق زیدان و رهبران عراقی، شاهد دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم.»

نماینده آمریکا همچنین تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم در برابر بغداد در جایگاه طرف مقابل قرار بگیریم یا بغداد نیز در برابر ما قرار بگیرد.»