دیدار روسای جمهور ایران و عراق

مسعود پزشکیان و رئیس‌جمهور عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس‌جمهور عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت تعاملات سازنده، گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.