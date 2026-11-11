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دیدار روسای جمهور ایران و عراق
مسعود پزشکیان و رئیسجمهور عراق در حاشیه سیویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی ایران و رئیسجمهور عراق در حاشیه سیویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه، دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت تعاملات سازنده، گسترش همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل در حوزههای مختلف تأکید کردند.
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