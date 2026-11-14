به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سینمای ایران در دومین دوره جایزه آزاد سینمایی اوراسیا در مسکو بار دیگر خبرساز شد و «دختر پری‌خانوم» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا معتمدی توانست جایزه بهترین فیلمنامه این رویداد را از آن خود کند؛ جایزه‌ای که ارزش آن ۲۵۰ هزار دلار اعلام شده است.

وقتی جایزه ۲۵۰ هزار دلاری به یک فیلم ایرانی رسید

مراسم اختتامیه دومین دوره این رویداد در مسکو برگزار شد و «دختر پری‌خانوم» در رقابت با آثار ۱۹ کشور، جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.

این جشنواره که به ابتکار نیکیتا میخالکوف، فیلمساز سرشناس روس، شکل گرفته، امسال ۴۱ فیلم را در بخش‌های مختلف در رقابت داشت و جوایز در ۱۲ بخش اهدا شد. جایزه بهترین فیلم نیز به درام جنگی «آگوست» ساخته نیکیتا ویسوتسکی و ایلیا لبدوف رسید.

حرف‌های معتمدی درباره مردم ایران

اما بخش قابل توجه مراسم، سخنان علیرضا معتمدی پس از دریافت جایزه بود؛ جایی که این کارگردان خطاب به مردم ایران گفت: «یک جمله خطاب به مردم ایران می‌گویم که در حدود دو سال گذشته روزهای خیلی سختی را گذرانده‌اند.»

معتمدی ادامه داد «من افتخار می‌کنم که یکی از مردم ایران هستم که در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر و در کنار کشورمان ایستاده‌ایم.» این سخنان در جمع فعالان صنعت سینما از کشورهای منطقه اوراسیا و دیگر کشورهای مستقل جهان مطرح شد.

جایزه معتمدی را مارگاریتا سیمونیان، از مدیران مجموعه رسانه‌ای «راسیا سوودنیا» (روسیه امروز) ، اهدا کرد.





«دختر پری‌خانوم» درباره چیست؟

«دختر پری‌خانوم» داستان رابطه یک مرد میانسال با مادرش است؛ مادری که در کما به سر می‌برد و پسر تلاش می‌کند از او مراقبت کند، در حالی که همچنان امید دارد مادرش روزی از کما خارج شود.

معتمدی درباره فیلم خود گفته است که داستان اثر بر رابطه این پسر با مادرش و موقعیت عاطفی و دشواری متمرکز است که او در آن قرار گرفته است.این فیلم قرار است در ماه‌های آینده و حوالی نوروز در ایران اکران شود و سازندگان آن امیدوارند با استقبال مخاطبان مواجه شود.

یک موفقیت دیگر برای کارگردان «رضا»

موفقیت «دختر پری‌خانوم» را می‌توان ادامه مسیر سینمایی علیرضا معتمدی دانست؛ فیلمسازی که پیش از این با «رضا» و «چرا گریه نمی‌کنی؟» شناخته شده بود.معتمدی در «رضا» علاوه بر کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی اجرایی و بازیگری را نیز بر عهده داشت. او در «چرا گریه نمی‌کنی؟» نیز به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر حضور داشت. «دختر پری‌خانوم» نیز در ادامه همین مسیر، حاصل حضور هم‌زمان او در جایگاه نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده است.

«چرا گریه نمی‌کنی؟» نیز از فیلم‌های شاخص کارنامه اوست؛ اثری که داستان مردی را روایت می‌کند که پس از تجربه چند فقدان، درگیر نوعی بی‌حسی عاطفی شده و توانایی گریه کردن را از دست داده است.

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حضور دو فیلم ایرانی در جشنواره

سینمای ایران در این دوره از جشنواره اوراسیا با دو فیلم حضور داشت؛ «دختر پری‌خانوم» ساخته علیرضا معتمدی و «غذای نیمروز» به کارگردانی مجید مجیدی.در بخش طراحی صحنه نیز کیوان مقدم، طراح صحنه «دختر پری‌خانوم» ، در میان نامزدهای نهایی قرار گرفت.

«دختر پری‌خانوم» پیش از این نیز مسیر حضور بین‌المللی خود را با شرکت در بخش مسابقه جشنواره فیلم ورشو آغاز کرده بود؛ رویدادی که این فیلم پس از سال‌ها، یکی از معدود نمایندگان سینمای ایران در آن بود.

روایت ایران در قاب یک جشنواره بین‌المللی

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت جشنواره اوراسیا گفت که این رویداد رویکردی متفاوت از بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی دارد و حضور کشورهای اوراسیا و دیگر کشورها، آن را به محفلی برای سینمای کشورهای مستقل و جنوب جهانی تبدیل کرده است.او همچنین از حضور و موفقیت سینمای ایران در این جشنواره ابراز خرسندی کرد.

در نخستین دوره این جشنواره نیز مجید مجیدی، فیلمساز شناخته‌شده ایرانی، جایزه ویژه این رویداد را برای سهم ارزنده در سینمای جهان دریافت کرده بود. حالا «دختر پری‌خانوم» با دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و پروانه الماسین ۲۵۰ هزار دلاری، برگ تازه‌ای در کارنامه علیرضا معتمدی و حضور سینمای ایران در این رویداد بین‌المللی رقم زده است.