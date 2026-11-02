حکم مدیرعاملی موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان در حالی به نام رسول صادقی خورده که در شرح وظایف آن بر پشتیبانی از جشنواره‌های سینمایی تأکید شده تا به این ترتیب سرانجام سازمان جشنواره‌ها به طور رسمی تشکیل شود.

به گزارش تابناک؛ موضوع تشکیل سازمان جشنواره‌ها برای مدیریت و سازماندهی یکپارچه جشنواره‌های فیلم سازمان سینمایی، مدت‌هاست که مطرح شده و در پیگیری‌های رسانه‌ای نیز بارها خبرهایی درباره آن منتشر شده بود.

اگرچه وعده‌هایی از سوی مدیران برای راه‌اندازی این سازمان داده شده بود، اما گویا به دلیل مسائل حقوقی و محدودیت‌های تشکیل یک ساختار جدید در سازمان سینمایی امکان ایجاد یک زیرمجموعه جداگانه وجود نداشت و براین اساس به نظر می‌رسد آنچه به نام سینمای هنر و تجربه وجود داشت، با اضافه شدن مأموریت‌های جدید از این پس به عنوان همان سازمان جشنواره‌ها فعالیت خواهد کرد.

به این ترتیب، محمد رسول صادقی که از مدت‌ها قبلش نام به عنوان مدیرعامل سازمان جشنواره‌ها مطرح بود، به مدیرعاملی موسسه فرهنگی و هنری هنر و تجربه سینمای ایرانیان منصوب شد.

اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی با انتشار خبر انتصاب صادقی با حکم رییس سازمان سینمایی اعلام کرده، در حکم رائد فریدزاده خطاب به صادقی آمده است:

«نظر به تعهد، تجربه و شایستگ‌های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری هنر و تجربه سینمای ایرانیان منصوب می‌شوید.

امید است با تدبیر، برنامه‌ریزی و مدیریت جنابعالی در راه‌اندازی و تداوم فعالیت‌ها و همراهی اهالی شریف سینمای ایران، گام‌های موثری در مسیر ارتقای جایگاه سینمای ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی برداشته شود.

- ایجاد زمینه مناسب برای نمایش آثار سینمایی هنری، تجربی و سینمای اندیشه محور و افزایش سطح کیفی و کمی سینمای هنر و تجربه و نیز توسعه سهم بازارها و رویدادهای تخصصی سینمایی.

- توسعه استانداردهای اجرایی، محتوایی و بین‌المللی و ظرفیت‌های فناورانه و رسانه‌ای در برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی.

- ساماندهی و مدیریت بهینه منابع مالی، اجرایی و پشتیبانی جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی و همچنین جذب مشارکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی برای توسعه جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی.

- توسعه زیرساخت‌های مشترک و متمرکز برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها.

- ایجاد و توسعه آرشیو، بانک اطلاعات و مرکز اسناد مرتبط با جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی.

از جمله امور مورد انتظار است.

توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام و مسئولیت محوله از خداوند متعال خواهانم.»

محمدرسول صادقی متولد ۱۳۵۶ در تهران و دانش آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات است. وی از سال ۱۳۷۵ فعالیت حرفه‌ای خود را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد و تا پیش از این عضو هیأت مدیره و معاون ارتباطات و جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران، معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران، معاون فرهنگی و هنری کمیسیون ملی یونسکو، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، معاون تولید هنری و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم و... بوده است.

منبع: ایسنا