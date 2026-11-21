فرمانداری دزفول اعلام کرد: تمامی مدارس این شهرستان امروز شنبه به دلیل تداوم آلودگی هوا و شرایط نامطلوب کیفیت هوا در هر دو نوبت صبح و عصر غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس تصمیم اتخاذ شده، با توجه به تداوم آلودگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلیه مدارس شهرستان دزفول در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در همه مقاطع تحصیلی و در هر دو نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، کلاس‌های آموزشی در این روز به‌صورت مجازی و مطابق با برنامه‌های آموزشی از پیش تعیین‌شده برگزار می‌شود.

منبع: مهر



