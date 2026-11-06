مدارس طالقان و بخش آسارا تعطیل شد

به گزارش تابناک؛ محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از تعطیلی فعالیت حضوری تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان طالقان و بخش آسارا در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه با توجه به بارش‌های سنگین برف و باران، صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی و احتمال تشدید شرایط جوی و نزدیک شدن آن به وضعیت قرمز خبر داد.

وی با اشاره به اتخاذ این تصمیم با هدف صیانت از جان و سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از حوادث احتمالی عنوان کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان طالقان و بخش آسارا در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی دنبال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر ضرورت رعایت حداکثری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی در شرایط جوی پیش‌رو اذعان کرد: با توجه به شدت بارش‌های برف و باران، شهروندان از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، خودداری کنند و هشدارهای صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

فلاح‌نژاد عنوان کرد: رانندگان نیز ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد ریزش سنگ و رانش زمین پرهیز کنند.

در شرایط فعلی، حفظ جان و سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت استان البرز است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مردم با رعایت توصیه‌های ایمنی، پرهیز از سفرهای غیرضروری و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، در مدیریت شرایط جوی و کاهش مخاطرات احتمالی همکاری کنند.

منبع: تسنیم