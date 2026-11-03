در پی انتشار شایعاتی درباره ضرورت نفرستادن دانش‌آموزان به مدارس، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد هیچ مدرسه‌ای حق ندارد خانواده‌ها را به غیبت فرزندانشان ترغیب کند و این اقدام تخلف است.

در روزهای اخیر انتشار برخی اخبار و شایعات در فضای مجازی درباره ضرورت نفرستادن دانش‌آموزان به مدارس موجب نگرانی و سردرگمی برخی از خانواده‌ها شده است و برخی والدین نیز یکدیگر را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب می‌کنند.

گزارش‌هایی نیز از برخی مدارس به‌ویژه تعدادی از مدارس غیردولتی می‌رسد که به خانواده‌ها اعلام می‌کنند دانش‌آموزان خود را در روز چهارشنبه به مدرسه نفرستند.

در همین ارتباط، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه خانواده‌ها نباید تحت تأثیر شایعات فضای مجازی قرار بگیرند، اظهار کرد: مردم به شایعاتی که با هدف ایجاد واهمه و به تعطیلی کشاندن مدارس منتشر می‌شود، توجه نکنند.

وی تأکید کرد: هیچ مدرسه‌ای حق ندارد والدین را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.

آموزش حضوری فراتر از انتقال محتوای درسی

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت استمرار آموزش حضوری گفت: والدین دلسوزترین افراد نسبت به فرزندان خود هستند و لازم است در موضوع دایر بودن یا تعطیلی مدارس به تصمیم‌های آموزش‌وپرورش اعتماد کنند.

فرهادی با طرح این پرسش که تعطیلی آموزش حضوری چه آسیب‌هایی برای دانش‌آموزان و آینده کشور به دنبال دارد، افزود: فاصله گرفتن تدریجی دانش‌آموزان از مدرسه و آموزش حضوری می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز آسیب‌های نسلی و کاهش سواد و توانمندی نسل آینده شود.

وی ادامه داد: مدرسه صرفاً محل انتقال مطالب درسی و آموزش علمی نیست بلکه مهم‌ترین بستر تربیت دانش‌آموزان نیز به شمار می‌رود. تربیت تمام‌ساحتی در ابعاد علمی، اعتقادی، اجتماعی و بدنی از مأموریت‌های اصلی مدرسه است و تحقق کامل این اهداف با آموزش حضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

فرهادی با بیان اینکه سن دانش‌آموزان اقتضائات خاصی دارد، خاطرنشان کرد: آموزش حضوری متناسب با شرایط سنی و نیازهای تربیتی دانش‌آموزان است و نمی‌توان آموزش غیرحضوری را به‌عنوان جایگزینی کامل برای آن در نظر گرفت.

تعطیلی مدارس نباید به تصمیم‌های شتاب‌زده تبدیل شود

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به تجربه تعطیلی مدارس در جریان جنگ 40 روزه اظهار کرد: در آن مقطع حتی در برخی مناطقی که حملات دشمن در آن‌ها رخ نداده بود نیز مدارس تعطیل شدند بنابراین باید درباره پیامدهای تعطیلی گسترده مدارس و آثار آن بر فرایند یادگیری دانش‌آموزان با دقت بیشتری تصمیم‌گیری شود.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس با ملاحظات امنیتی و شرایط کشور ارتباط مستقیم دارد، گفت: آموزش‌وپرورش در تعامل با مجموعه امنیتی کشور درباره دایر بودن یا تعطیلی مدارس تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت ضرورت ممکن است آموزش در برخی استان‌ها به‌صورت مقطعی غیرحضوری یا ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی دنبال شود.

فرهادی با اشاره به مصوبه دولت درباره اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه تعطیلی مدارس تصریح کرد: اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس بر عهده آموزش‌وپرورش است و نباید به دلایل ساده‌ای مانند آلودگی هوا یا برودت هوا به‌راحتی آموزش حضوری را متوقف کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با آلودگی هوا گفت: در بسیاری از کشورها با وجود اینکه میزان آلودگی هوا حتی از تهران نیز بیشتر است، مدارس تعطیل نمی‌شوند و باید در تصمیم‌گیری‌ها ضرورت استمرار آموزش و پیامدهای تعطیلی مدارس نیز مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: انتظار می‌رود خانواده‌ها اخبار مربوط به وضعیت فعالیت مدارس را صرفاً از مراجع رسمی آموزش‌وپرورش پیگیری کنند و مدارس نیز از هرگونه اطلاع‌رسانی غیرمستند یا ترغیب خانواده‌ها به عدم حضور دانش‌آموزان بدون اعلام رسمی مراجع مسئول، خودداری کنند چون استمرار آموزش و جلوگیری از وقفه‌های تحصیلی از الزامات حفظ کیفیت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان است.