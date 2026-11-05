با توجه به پیش‌بینی بارش‌هایی تا حدود ۴۰۰ میلی‌متر در برخی مناطق مرتفع و کوهستانی، احتمال صدور هشدارهای هواشناسی سطح نارنجی و قرمز وجود دارد و ستادهای مدیریت بحران در تمامی استان‌ها و شهرستان‌های در معرض خطر با دستور استانداران و فرمانداران در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک؛ سازمان مدیریت بحران کشور با هشدار مجدد درباره احتمال طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب‌های سهمگین به شهروندان توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و به رودخانه‌ها نزدیک نشوند.

این سازمان همچنین اعلام کرد: با ورود یک سامانه بارشی قدرتمند و فراگیر از امروز پنج‌شنبه به کشور و تداوم فعالیت آن تا روز دوشنبه، بخش‌هایی از کشور در معرض بارش‌های بسیار سنگین، احتمال وقوع سیلاب‌، طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر قرار خواهند گرفت.

سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌هایی تا حدود ۴۰۰ میلی‌متر در برخی مناطق مرتفع و کوهستانی، احتمال صدور هشدارهای هواشناسی سطح نارنجی و قرمز وجود دارد و ستادهای مدیریت بحران در تمامی استان‌ها و شهرستان‌های در معرض خطر با دستور استانداران و فرمانداران در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، نیمه شمالی خوزستان، جنوب لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و بخش‌هایی از استان‌های تهران، البرز و قزوین از کانون‌های اصلی بارش‌های سنگین خواهند بود.

سازمان مدیریت بحران کشور از تمامی هم‌وطنان درخواست کرد این هشدارها را کاملاً جدی بگیرند و تا پایان فعالیت سامانه بارشی به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و بستر آبراهه‌ها توقف یا اتراق نکنند. از ورود به مسیرهای سیلابی، عبور از رودخانه‌ها و تردد در محورهای در معرض آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و مناطق دارای هشدار بارندگی پرهیز کنند.

منبع: ایرنا