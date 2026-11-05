گروه استان‌ها- استاندار لرستان با پیش‌بینی تغییرات قابل توجه در الگوهای بارشی کشور، از تمامی مجموعه‌های امدادی و فنی خواست تا تجهیزات خود را برای مقابله با سیلاب‌ها و بارش‌های احتمالی در وضعیت عملیاتی نگه دارند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان ؛ سید «سعید شاهرخی» استاندار لرستان در جلسه بررسی تمهیدات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها، اظهار کرد: از تلاش‌های تخصصی و بخشی دستگاه‌های اجرایی و همچنین همکاری و هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف استان قدردانی می‌کنم.

وی افزود: با توجه به تجارب مدیریتی در دوره‌های مختلف، همکاری نزدیک، همپوشانی ماموریت‌ها و مساعدت دستگاه‌های اجرایی در دوره فعلی قابل توجه است.

استاندار لرستان با اشاره به هشدارهای صادرشده درباره پدیده ال نینو و احتمال تغییرات قابل توجه در الگوهای بارشی کشور، گفت: از مدت‌ها قبل بر ضرورت پاکسازی مسیرهای عبور آب، لایروبی مسیل‌ها، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی دستگاه‌هایی که در زمان وقوع حوادث مسئولیت مستقیم دارند، تاکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از جلوگیری از خسارات احتمالی به میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد، تصریح کرد: مدیران باید در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مجموعه‌های خود این احتمال را در نظر بگیرند که در هر لحظه ممکن است بارش‌های سنگین، حتی در حدود ۱۰۰ میلیمتر، در برخی مناطق رخ دهد.



شاهرخی با ارزیابی مثبت از وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: با تلاش مدیران توانمند، فرمانداران و مجموعه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، شرایط مناسبی برای مدیریت حوادث احتمالی فراهم شده و عملکرد دستگاه‌ها در مجموع قابل قبول است.

وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: اعتماد و اطمینان به توان مدیریتی مجموعه استان وجود دارد، اما این موضوع نباید موجب کاهش حساسیت و غفلت از آمادگی‌های ضروری شود.

استاندار لرشتان ادامه داد: لازم است پس از این جلسه نیز آمادگی ایجادشده در دستگاه‌ها با جدیت حفظ شود و وضعیت نیروهای عملیاتی، رانندگان، نیروهای فنی، تکنسین‌ها، گروه‌های امدادی و آتش‌نشانی در مرکز استان و همه شهرستان‌ها به صورت مستمر بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی خود را در وضعیت آماده‌باش نگه دارند تا در صورت وقوع بارش‌های شدید و حوادث احتمالی، خدمات‌رسانی و امدادرسانی بدون وقفه انجام شود.

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