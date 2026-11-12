گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر ضرورت پیوند برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی با اهداف برنامه درسی گفت: تعدد طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی نباید به حاشیه رفتن برنامه درسی و افزایش فشار بر مدارس منجر شود.

طرح‌زدگی و تعدد سامانه‌ها، مدارس را از مأموریت اصلی خود دور می‌کند









به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان ؛ «سید عیسی سهرابی» مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در اختتامیه گردهمایی دبیران دبیرخانه‌های کشوری دوره اول متوسطه در خرم‌آباد، با طرح این پرسش که «دانش‌آموز در پایان دوره متوسطه اول چه مهارت و توانمندی‌ای برای داشتن یک زندگی مستقل کسب کرده است؟» توسعه عدالت آموزشی، مهارت‌آموزی و تضمین کیفیت را از محورهای مهم پاسخ به این نیاز دانست و اظهار کرد: طرح‌های آموزشی باید مکمل و تقویت‌کننده برنامه درسی باشند، نه اینکه جایگزین آن شوند و مدارس را با طرح‌زدگی مواجه کنند.

وی همچنین تعدد سامانه‌های اداری و پراکندگی داده‌ها را از چالش‌های نظام آموزشی برشمرد و بر ضرورت مدیریت هوشمند مدارس و یکپارچه‌سازی اطلاعات تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش تأمین و ماندگاری نیروی انسانی، خواستار توجه جدی‌تر به وضعیت معلمان و حمایت از برنامه‌های توانمندسازی آنان شد.

انتهای پیام/