گروه استان‌ها - فعالیت یک سامانه بارشی مخاطره‌آمیز از بامداد شنبه ۱۶ آبان استان لرستان را در بر می‌گیرد که می‌تواند پیامدهای جدی نظیر سیلابی شدن رودخانه‌ها، رانش زمین و انسداد راه‌های ارتباطی را به همراه داشته باشد.

لرستان ؛ آنچه امروز در لایه‌های فنی هواشناسی لرستان به چشم می‌خورد، فراتر از یک بارندگی معمولی است. طبق اعلام مدیرکل هواشناسی استان، «»بهروز مرادپور»، شدت این سامانه به‌قدری است که می‌تواند از رگبارهای شدید تا تگرگ‌های سنگین و بادهای ویرانگر لحظه‌ای را تجربه کند. اما سوال اصلی اینجاست: خطر اصلی کجاست؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ آنچه امروز در لایه‌های فنی هواشناسی لرستان به چشم می‌خورد، فراتر از یک بارندگی معمولی است. طبق اعلام مدیرکل هواشناسی استان، «»بهروز مرادپور»، شدت این سامانه به‌قدری است که می‌تواند از رگبارهای شدید تا تگرگ‌های سنگین و بادهای ویرانگر لحظه‌ای را تجربه کند. اما سوال اصلی اینجاست: خطر اصلی کجاست؟

از آب‌گرفتگی معابر تا رانش زمین؛ سناریوهای سیاه جوی





در حالی که پیش‌بینی‌ها بر بارش میان ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متری تمرکز دارند، سایه سنگینِ عددی دیگر بر دیده‌ها می‌نشیند: احتمال ثبت بارش‌های نقطه‌ای تا ۱۵۰ میلی‌متر! این یعنی برخورد مستقیم با پدیده‌ای که می‌تواند معابر شهری را به رودخانه تبدیل کند و مسیرهای ارتباطی روستایی را زیر آوار ریزش کوه‌ها دفن نماید.





مرادپور با اشاره به تغییر سطح هشدارها از زرد به نارنجی و اکنون رسیدن به مرحله قرمز (هشدار شماره ۲)، تأکید کرد که طغیان رودخانه‌های فصلی و افزایش سطح آب رودخانه‌های اصلی، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی باید همین حالا برای آن آماده باشند.





هشدار نهایی؛ راه منطقی برای عبور امن از این بحران





اما برای مردم لرستان چه؟ خبرنگار تابناک متوجه شده است که خط مرزی بین «بارش دلپذیر» و «حادثه مرگبار»، تنها در میزان دقت مردم نهفته است.





مدیرکل هواشناسی ضمن خواستار آمادگی کامل نیروهای امدادی، خطاب به شهروندان هشدار داد: «سفر غیرضروری ممنوع؛ کوهنوردی خطرناک است و توقف در کنار رودخانه‌ها ممکن است آخرین تصمیم شما باشد.»





حتی چرای دام و جابه‌جایی عشایر نیز تحت شعاع این هشدار قرار گرفته است؛ چرا که طبیعت در ساعات آینده، بسیار بی‌رحم‌تر از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنیم. اکنون ساعت‌ها مانده تا بامداد شنبه؛ زمان آن رسیده که دستگاه‌های اجرایی شال خود را بالا بزنند و شهروندان با احتیاط قدم بر زمین بگذارند.