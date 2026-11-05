گروه استان‌ها - مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان، درباره آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث ناشی از بارش‌های احتمالی آینده، گفت: تمامی واحدهای عملیاتی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.





وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر نیروهای انسانی افزود: جهت تضمین پوشش کامل خدمات امدادی، تمامی مرخصی‌ها برای کارکنان بخش عملیاتی، رانندگان خودروهای امدادی، تکنسین‌ها و گروه‌های آتش‌نشانی لغو شده است. وی افزود: تمرکز اصلی ما اکنون بر حضور مداوم نیروها در مناطق مستعد خطر و ایستگاه‌های عملیاتی است تا کمترین زمان ممکن برای رسیدن به محل حادثه سپری شود.





مدیرکل مدیریت بحران لرستان همچنین درباره هماهنگی میان دستگاه‌ها اضافه کرد: مدیریت بحران تنها یک نهاد نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از همکاری‌هاست. ما هماهنگی کاملی با شهرداری‌ها برای لایروبی گلوگاه‌ها، نیروهای انتظامی برای مدیریت تردد و سایر دستگاه‌های اجرایی داریم تا از هرگونه بروز خسارت جلوگیری شود.





وی همچنین بیان کرد: تمامی تجهیزات سنگین، قایق‌های امدادی (در صورت نیاز)، خودروهای آفرود و ابزارهای نجات فنی در وضعیت آماده به‌کار قرار دارند.







صفری راد در پایان گفت: نظارت بر مسیرهای عبور آب و پاکسازی موانع احتمالی کماکان اولویت اصلی است تا جریان یافتن سیلاب‌ها باعث آسیب به زیرساخت‌ها نشود همچنین شهروندان نیز باید نسبت به توصیه‌های ایمنی توجه داشته باشند تا اقدامات امدادی با چالش مواجه نشود.

«علی اصغر صفری‌راد» مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استانبا اشاره به پیش‌بینی تغییر الگوهای بارشی و احتمال وقوع بارش‌های بسیار سنگین در برخی نقاط استان اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی و پدیده ال‌نینو، ما از همین حالا تمام سناریوهای احتمالی را بررسی کرده‌ایم تا در صورت بروز هرگونه حادثه، واکنش ما سریع‌ترین پاسخ ممکن باشد.