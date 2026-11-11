24بازدید۰
معاون سیاسی استاندار لرستان مطرح کرد؛
مدیران لرستان باید از بیان مشکلات به سمت حل مسائل حرکت کنند
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و حل مسائل انباشته اجتماعی گفت: مدیران باید از مرحله بیان و تشریح مشکلات عبور کنند و با شناسایی ریشه مسائل، راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان؛ «سعید پورعلی» معاون سیاسی استاندار لرستان در نشست هیات رئیسه دانشگاه لرستان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی استان اظهار کرد: لرستان از منابع آبی، خاک حاصلخیز، طبیعت کمنظیر گردشگری برخوردار است، اما به دلیل بهرهگیری ناکافی از این مزیتها با مشکلاتی همچون محرومیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیهنشینی و احساس تبعیض مواجه است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی استان ناشی از انباشت مسائل حلنشده است، افزود: مدیران نباید صرفا به بیان مشکلات و تشریح ریشههای آنها بسنده کنند، بلکه باید گامی فراتر بردارند و برای حل مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی تلاش کنند.
پورعلی، تقویت ارتباط دانشگاهها و نهادهای علمی با دستگاههای اجرایی را از مسیرهای مهم ارتقای کیفیت حکمرانی دانست و گفت: دانشگاهها باید مسائل دستگاههای اجرایی را به موضوعات قابل بررسی تبدیل کنند و با ارائه پیشنهادهای سیاستی، در حل مشکلات استان نقشآفرینی داشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی در همه موارد نمیتوانند منتظر پژوهشهای یک یا ۲ ساله بمانند و استفاده از ظرفیت اندیشکدهها و مطالعات سیاستمحور میتواند راهکارهای مورد نیاز مدیران و تصمیمگیران را با سرعت بیشتری فراهم کند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان قدرت دولت و قدرت اجتماعی بیان کرد: همزمان با تقویت دولت کارآمد باید زمینه توانمندسازی جامعه و افزایش مشارکت اجتماعی نیز فراهم شود و دانشگاهها میتوانند به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و حاکمیت، مطالبات اجتماعی را شناسایی و منتقل کنند.
پورعلی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی گفت: دانشگاهها باید در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، زمینه فعالیت تشکلهای دانشجویی، انجمنهای علمی، فرهنگی و صنفی را فراهم کنند تا دانشجویان مشارکت اجتماعی، کار گروهی، گفتوگو و مسئولیتپذیری را تمرین کنند.
وی با بیان اینکه جامعه سازمانیافته ظرفیت بیشتری برای مشارکت در توسعه دارد، افزود: نهادهای مردمپایه فرصتهایی برای شتاببخشی به توسعه هستند و باید زمینه فعالیت و نمایندگی اقشار مختلف اجتماعی فراهم شود.
پورعلی، امنیت پایدار را مبتنی بر مشارکت مردم دانست و گفت: امنیت مردمپایه از جامعهای قدرتمند و سازمانیافته شکل میگیرد و مردم باید بتوانند مطالبات و دیدگاههای خود را بدون لکنت با دولت و مدیران در میان بگذارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به رویکرد مدیریت استان در تقویت ارتباط با گروههای اجتماعی و صنفی افزود: حضور نمایندگان نظام پرستاری و پرستاران در استانداری و فراهم شدن فرصت بیان مستقیم مطالبات آنان در حضور استاندار و معاونان، نمونهای از تلاش برای تقویت گفتوگو و مشارکت اجتماعی است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.