مدیران لرستان باید از بیان مشکلات به سمت حل مسائل حرکت کنند

گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و حل مسائل انباشته اجتماعی گفت: مدیران باید از مرحله بیان و تشریح مشکلات عبور کنند و با شناسایی ریشه مسائل، راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهند.

لرستان ؛ «سعید پورعلی» معاون سیاسی استاندار لرستان در نشست هیات رئیسه دانشگاه لرستان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان اظهار کرد: لرستان از منابع آبی، خاک حاصلخیز، طبیعت کم‌نظیر گردشگری برخوردار است، اما به دلیل بهره‌گیری ناکافی از این مزیت‌ها با مشکلاتی همچون محرومیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و احساس تبعیض مواجه است. به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ «سعید پورعلی» معاون سیاسی استاندار لرستان در نشست هیات رئیسه دانشگاه لرستان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان اظهار کرد: لرستان از منابع آبی، خاک حاصلخیز، طبیعت کم‌نظیر گردشگری برخوردار است، اما به دلیل بهره‌گیری ناکافی از این مزیت‌ها با مشکلاتی همچون محرومیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و احساس تبعیض مواجه است.





وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی استان ناشی از انباشت مسائل حل‌نشده است، افزود: مدیران نباید صرفا به بیان مشکلات و تشریح ریشه‌های آنها بسنده کنند، بلکه باید گامی فراتر بردارند و برای حل مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی تلاش کنند.





پورعلی، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و نهادهای علمی با دستگاه‌های اجرایی را از مسیرهای مهم ارتقای کیفیت حکمرانی دانست و گفت: دانشگاه‌ها باید مسائل دستگاه‌های اجرایی را به موضوعات قابل بررسی تبدیل کنند و با ارائه پیشنهادهای سیاستی، در حل مشکلات استان نقش‌آفرینی داشته باشند.





وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در همه موارد نمی‌توانند منتظر پژوهش‌های یک یا ۲ ساله بمانند و استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها و مطالعات سیاست‌محور می‌تواند راهکارهای مورد نیاز مدیران و تصمیم‌گیران را با سرعت بیشتری فراهم کند.





معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان قدرت دولت و قدرت اجتماعی بیان کرد: همزمان با تقویت دولت کارآمد باید زمینه توانمندسازی جامعه و افزایش مشارکت اجتماعی نیز فراهم شود و دانشگاه‌ها می‌توانند به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و حاکمیت، مطالبات اجتماعی را شناسایی و منتقل کنند.





پورعلی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی گفت: دانشگاه‌ها باید در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، زمینه فعالیت تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی، فرهنگی و صنفی را فراهم کنند تا دانشجویان مشارکت اجتماعی، کار گروهی، گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری را تمرین کنند.





وی با بیان اینکه جامعه سازمان‌یافته ظرفیت بیشتری برای مشارکت در توسعه دارد، افزود: نهادهای مردم‌پایه فرصت‌هایی برای شتاب‌بخشی به توسعه هستند و باید زمینه فعالیت و نمایندگی اقشار مختلف اجتماعی فراهم شود.





پورعلی، امنیت پایدار را مبتنی بر مشارکت مردم دانست و گفت: امنیت مردم‌پایه از جامعه‌ای قدرتمند و سازمان‌یافته شکل می‌گیرد و مردم باید بتوانند مطالبات و دیدگاه‌های خود را بدون لکنت با دولت و مدیران در میان بگذارند.





معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به رویکرد مدیریت استان در تقویت ارتباط با گروه‌های اجتماعی و صنفی افزود: حضور نمایندگان نظام پرستاری و پرستاران در استانداری و فراهم شدن فرصت بیان مستقیم مطالبات آنان در حضور استاندار و معاونان، نمونه‌ای از تلاش برای تقویت گفت‌وگو و مشارکت اجتماعی است.



