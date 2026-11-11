گروه استان‌ها - سرپرست مدیریت بحران استان لرستان ضمن حضور در بخش ذلقی شهرستان الیگودرز، گفت: با تلاش‌های مستمر استاندار لرستان و پیگیری‌های مؤثر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، عملیات امدادرسانی هوایی به مناطق آسیب‌دیده با بهره‌گیری از ظرفیت بالگرد امدادی انجام شد.





وی در ادامه گفت: همچنین اقلام ضروری و امدادی شامل مواد غذایی و چادر امدادی به ۴ روستای آسیب‌دیده و محاصره‌شده در سیلاب منتقل و میان خانوارهای نیازمند توزیع شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات انتقال و توزیع اقلام امدادی بین ۴ روستای دیگر این بخش نیز تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.





به گفته سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان، این اقدامات با هدف تأمین نیازهای اولیه خانوارهای آسیب‌دیده، امدادرسانی به افراد گرفتار و کاهش تبعات ناشی از انسداد راه‌های ارتباطی در مناطق صعب‌العبور در حال انجام است و عملیات امدادی تا پوشش کامل مناطق نیازمند ادامه خواهد یافت.

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ «علی اصغر صفری راد» سرپرست مدیریت بحران لرستان در بازدید از بخش ذلقی شهرستان الیگودرز اظهار کرد: در جریان این عملیات، تاکنون ۵ سورتی پرواز انجام شده و تعدادی از افراد در راه‌مانده و گرفتار در مسیرهای ارتباطی بخش ززوماهرو به شهر خرم‌آباد منتقل و در نقاط امن اسکان داده شده‌اند.