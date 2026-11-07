راه ارتباطی ۵۰ روستای الیگودرز در پی بارندگی و رانش زمین مسدود شد

گروه استان‌ها - سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان از قطع راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان الیگودرز در پی بارش باران، ورود گل‌ولای به محورهای ارتباطی و رانش زمین خبر داد.

وی افزود: اکیپ‌های راهداری در حال تلاش برای بازگشایی محورهای مسدودشده و برقراری ارتباط با روستاها هستند.





وی همچنین با اشاره به قطعی برق در مناطقی از الیگودرز بر اثر رعدوبرق، گفت: اکیپ‌های شرکت برق شهرستان برای رفع خاموشی‌ها و وصل مجدد برق در مناطق آسیب‌دیده در حال تلاش هستند.

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