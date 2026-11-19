گروه استان‌ها - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از اجرا و اتمام طرح ملی پیمایش سلامت جامعه کار و تولید در استان خبر داد و گفت: در این طرح، از کارگران شاغل در واحدهای اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ استان با هدف بررسی وضعیت سلامت شاغلان و شناسایی نیازها و اولویت‌های بهداشتی و درمانی نیروی کار ارزیابی شدند.





وی درباره شناسایی و انتخاب کارگاه‌ها افزود: فهرست کارگاه‌های استان بر اساس تعداد کارگران (کوچک، متوسط و بزرگ) استخراج و کارگاه‌ها به میزان تعیین‌شده برای استان، مطابق جدول مربوطه انتخاب شدند. این کارگاه‌ها از نقاط جغرافیایی مختلف و رسته‌های متنوع شامل گچ و سیمان، صنایع غذایی، داروسازی، فروآلیاژ، الکل‌سازی، تولید لوله‌های پلی‌کا و نساجی، در شهرستان‌های خرم‌آباد، سلسله، چگنی، پلدختر، دورود، ازنا، الیگودرز، بروجرد و دلفان تعیین شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: برای تسریع در انجام کار و صدور مجوز اجرای طرح، با مدیران عامل تمامی بنگاه‌های هدف به‌صورت جداگانه مکاتبه و هماهنگی شد و مجوز اولیه اخذ گردید. همچنین با مدیران منابع انسانی، مسئولان HSE و سایر مسئولان مرتبط در کارگاه‌های منتخب تماس تلفنی برقرار و اهداف پژوهش، ضرورت اجرای طرح و نحوه همکاری مورد نیاز تشریح شد تا زمینه مشارکت کارگاه‌ها فراهم شود.





توصیفیان با اشاره به الزام حضور ۷۰ درصدی کارگران خط تولید و مشارکت همه سنین و هر دو جنسیت در نمونه‌ها و نیز عدم امکان تعطیلی خط تولید در زمان اجرا، تصریح کرد: تاریخ مراجعه به کارگاه‌ها از پیش با مسئولان بهداشت هماهنگ شد و کارگران شیفت‌های مختلف در روز مراجعه برای معاینات دوره‌ای فراخوان شدند؛ این راهکار اجرای طرح و رعایت الزامات آن را تسهیل کرد.





وی ادامه داد: با توجه به نوع کار و لزوم انجام تست غربالگری با تشکیل تیم پرسشگری و تعیین برنامه زمان‌بندی، عملیات میدانی طی ۱۰ روز کاری انجام شد و از مراحل پرسشگری و نمونه‌گیری در تمامی کارگاه‌های هدف مستند سازی صورت گرفت.





مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان درباره کنترل کیفیت داده‌ها گفت: پرسشنامه‌های تکمیل‌شده جمع‌آوری و از نظر رعایت ضوابط اجرایی، کامل بودن اطلاعات و انطباق با دستورالعمل‌های نمونه‌گیری بررسی، کنترل و بازبینی شدند.





توصیفیان با تأکید بر اینکه در تمامی مراحل اجرای طرح، اصول محرمانگی اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی کارکنان، مشارکت داوطلبانه، بی‌طرفی در جمع‌آوری اطلاعات و عدم ایجاد هرگونه پیامد شغلی یا اداری برای مشارکت‌کنندگان به‌عنوان اصول اساسی مورد توجه بوده است، ابراز امیدواری کرد: نتایج حاصل از این طرح زمینه‌ساز برنامه‌ریزی مؤثرتر، تدوین راهبردهای پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روانی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شغلی کارگران در محیط‌های کارگری و صنعتی کشور باشد.

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ «احمد توصیفیان» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در راستای اجرای این طرح، تمامی اقدامات لازم را مطابق دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه اجرایی ابلاغی و با رعایت تأکیدات اساتید و مدیران در جلسات وبیناری به انجام رسانده است.