پاسخ آماری تعاون کردستان به انتقاد از کالابرگ؛ جای خالی نظارت میدانی!

گروه استان‌ها - در پی انتشار گزارشی انتقادی درباره فروش مرغ کالابرگی با قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان بالاتر از نرخ بازار در سنندج، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با انتشار جوابیه‌ای به تشریح آمار اطلاع‌رسانی و عملکرد اعتباری طرح کالابرگ پرداخت؛ اما در این پاسخ، درباره اختلاف قیمت مطرح‌شده و چرایی عدم همراهی مدیرکل با درخواست‌های مکرر تابناک برای بازدید میدانی از فروشگاه‌های استان در جریان جنگ رمضان، توضیح روشنی ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در پی انتشار گزارشی درباره وضعیت عرضه مرغ کالابرگی در سنندج و طرح پرسش‌هایی پیرامون نظارت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بر قیمت‌گذاری و عملکرد مراکز عرضه، روابط عمومی این اداره‌کل با ارسال جوابیه‌ای، به تشریح بخشی از عملکرد این مجموعه در حوزه کالابرگ الکترونیکی پرداخت.

در این جوابیه، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با استناد به گزارش وزارت متبوع اعلام کرده است که در سال گذشته در زمینه اطلاع‌رسانی طرح کالابرگ الکترونیکی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

بر اساس توضیحات این اداره‌کل، بیش از ۲۵۰ دقیقه مصاحبه خبری، تلویزیونی و رادیویی در رسانه ملی و بیش از ۳۵۰ خبر در خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، سایت‌ها، کانال‌ها و درگاه‌های فضای مجازی درباره این طرح منتشر شده است. همچنین به گفته روابط عمومی این مجموعه، در سال جاری نیز تاکنون ۱۲۰ خبر در زمینه کالابرگ به اطلاع عموم رسیده است.

در بخش دیگری از جوابیه، اداره‌کل تعاون کردستان از اختصاص بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار از ابتدای اجرای طرح کالابرگ در دی‌ماه سال گذشته تاکنون به مردم استان خبر داده و اعلام کرده است که در این مدت بالغ بر ۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تراکنش موفق در بستر این طرح به ثبت رسیده است.

این اداره‌کل همچنین با اعلام آمادگی برای ارائه مستندات، آمار سامانه‌ای و گزارش بازرسی‌های میدانی به رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، تأکید کرده است که از بازدیدهای میدانی و استعلام مستقیم استقبال می‌کند و آمادگی دارد آمار عملکرد طرح را به‌صورت دوره‌ای و شفاف منتشر کند.

با این حال، نکته‌ای که در بررسی جوابیه روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان قابل تأمل است، فاصله میان آمارهای اطلاع‌رسانی و اعتباری ارائه‌شده با پرسش اصلی گزارش درباره وضعیت نظارت میدانی بر مراکز عرضه کالابرگ است.

تابناک کردستان در جریان جنگ رمضان، چندین مرتبه از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان درخواست کرد تا به همراه خبرنگار تابناک از فروشگاه‌های سطح استان بازدید کرده و از نزدیک در جریان نحوه عرضه کالاهای مشمول کالابرگ، وضعیت قیمت‌ها و مشکلات احتمالی فروشندگان قرار گیرد؛ اما این درخواست‌ها هر بار با بهانه‌های مختلف بی‌پاسخ ماند و مدیرکل از همراهی با این بازدیدهای میدانی خودداری کرد.

اکنون این پرسش مطرح است که اگر این اداره‌کل خود را آماده هرگونه بازدید میدانی و استعلام مستقیم می‌داند، چرا در مقطع جنگ رمضان و با وجود درخواست‌های مکرر یک رسانه برای بررسی میدانی وضعیت اجرای طرح، چنین فرصتی برای همراهی و مشاهده مستقیم مشکلات فراهم نشد؟

از سوی دیگر، موضوع اصلی گزارش انتقادی اخیر، نه تعداد اخبار منتشرشده درباره کالابرگ است و نه صرفاً میزان اعتبار اختصاص‌یافته و تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده؛ بلکه مسئله، نحوه اجرای طرح در سطح بازار، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، نظارت بر فروشگاه‌های عرضه‌کننده و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

کسب رتبه نخست اطلاع‌رسانی یا انتشار صدها خبر درباره یک طرح حمایتی، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی موفقیت آن در میدان عمل باشد. آنچه برای شهروندان اهمیت دارد، دسترسی به کالای مشمول حمایت با قیمت قانونی و بدون تحمیل هزینه اضافی است.

در همین راستا، انتظار می‌رود اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به‌جای اکتفا به ارائه آمارهای کلی، به‌صورت مشخص درباره ادعای فروش مرغ کالابرگی با اختلاف قیمت ۳۰ هزار تومانی نسبت به بازار آزاد توضیح دهد و اعلام کند که آیا چنین اختلاف قیمتی در چارچوب ضوابط طرح مجاز است یا خیر.

همچنین انتشار عمومی گزارش بازرسی‌های میدانی، تعداد تخلفات ثبت‌شده، نحوه رسیدگی به شکایت‌های مردمی و وضعیت تسویه مطالبات فروشندگان می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد واقعی این دستگاه در اجرای طرح کالابرگ ارائه دهد.