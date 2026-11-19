گروه استان‌ها - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از کاهش ۵ درصدی فوتی‌های تصادفات برون‌شهری و روستایی استان در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۲۲۶ فقره تصادف منجر به فوت ۲۶۰ نفر در محورهای برون‌شهری و روستایی استان ثبت شده است.

وی با اشاره به روند ماهانه تصادفات افزود: بیشترین کاهش فوتی‌های حوادث رانندگی در ماه‌های مهر، اردیبهشت و فروردین و بیشترین افزایش در ماه‌های مرداد، تیر و خرداد ثبت شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره تصادفات منجر به فوت در راه‌های روستایی، بیان کرد: در این نشست مقرر شد اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری پلیس راه، محورهای روستایی استان را از نظر ایمنی اولویت‌بندی و نیازهای اعتباری برای ارتقای ایمنی این محورها را مشخص کند تا در جلسه آینده کمیسیون بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.





کرم‌زاده همچنین از بررسی وضعیت ایمنی محور خرم‌آباد ـ الشتر خبر داد و گفت: مقرر شد اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وضعیت این محور در محدوده تنگ شبیخون و رباط‌نمکی را به‌صورت کارشناسی مطالعه و طرح اصلاحی را برای بررسی و تصمیم‌گیری به جلسه آینده کمیسیون ارائه کند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل سرما، افزود: آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی برای برگزاری رزمایش راهداری زمستانی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.





معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، نصب دوربین‌های نظارت تصویری در داخل تونل‌های آزادراه، به‌ویژه تونل اَزنا، را از دیگر موضوعات این جلسه عنوان کرد و گفت: پایش تصویری داخل تونل‌ها برای شناسایی سریع حوادث احتمالی، جلوگیری از تصادفات ثانویه و تسریع در امدادرسانی به مصدومان ضروری است.





کرم‌زاده با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راه‌سازی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: تکمیل نیوجرسی‌های مقطعی در محور خرم‌آباد، به‌ویژه محدوده پادگان حمزه تا تنگ شبیخون، نیز مورد تأکید قرار گرفت.





وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات این نشست و اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده، زمینه کاهش حوادث رانندگی و تلفات جاده‌ای در لرستان فراهم شود.

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان؛ «احسان کرم‌زاده» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در هفتمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های لرستان اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، تعداد تصادفات فوتی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد و شمار جان‌باختگان این حوادث ۵ درصد کاهش داشته است.