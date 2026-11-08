به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ «رضا همتی‌زاده» در تشریح آمار و تحلیل تصادفات هفت ماهه سال جاری، با اعلام خبر کاهش ۴۶ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی درون‌شهری استان گفت: بخش مهمی از فعالیت‌های پلیس راهور بر پیشگیری، مدیریت ترافیک و فراهم‌سازی شرایط ایمن برای تردد شهروندان متمرکز است.

رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به سهم وسایل نقلیه در حوادث افزود: خودروهای سواری با ۷۶ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات درون‌شهری استان به خود اختصاص داده‌اند و در این میان، خودروهای سواری پژو با ۳۲ درصد در صدر تصادفات فوتی این گروه قرار دارند.

وی مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات فوتی را «عدم توجه کافی به جلو هنگام رانندگی» با ۳۷ درصد و «عدم رعایت حق تقدم» با ۲۰ درصد برشمرد و تصریح کرد: ساعات پرحادثه در معابر درون‌شهری استان بیشتر در بازه‌های زمانی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۲ به ثبت رسیده است که ۵۲ درصد از کل تصادفات را شامل می‌شود.

سرهنگ همتی‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش در معابر شهری یک فرآیند جمعی و بین‌بخشی است، خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه‌های امدادرسان، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، هلال‌احمر، پزشکی قانونی و سایر نهادهای مرتبط، هر یک حلقه‌های زنجیره تأمین ایمنی تردد هستند و پلیس برای تحقق این هدف با تمامی این نهادها همکاری تنگاتنگ دارد.