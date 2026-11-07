گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان ازنا، با اشاره بر ضرورت گذار از حالت «اعلام آماده‌باش» به سمت «اقدام عملی»، خواستار بسیج تمامی ظرفیت‌های امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با مخاطرات بارش‌های پیش‌رو شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان ؛ «منصور رضایی» فرماندار شهرستان ازنا، با انتقاد از رویکردهای صرفاً اداری در مدیریت بحران،اظهار کرد:ملاک آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارش‌های سنگین پیش‌رو، اقدامات عملیاتی و حضور میدانی است، نه صرفاً صدور دستورات کاغذی.



در نشست ویژه کمیته مدیریت بحران شهرستان ازنا، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی گرد هم آمدند تا آخرین تمهیدات برای مواجهه با مخاطرات ناشی از سامانه بارشی جدید را بررسی کنند. در این جلسه، فرماندار ازنا با نگاهی سخت‌گیرانه به سطح آمادگی حاضر موجود‌ها، خواستار گذار فوری از حالت «آماده‌باش رسمی» به سمت «عملیات میدانی» شد.

فراتر از کاغذبازی؛ تمرکز بر نقاط پرخطر

وی در این نشست تصریح کرد : مدیریت بحران یک فرآیند مستمر است که باید قبل از وقوع حادثه آغاز شود. همچنین شناسایی نقاط پرخطر و انجام اقدامات پیشگیرانه وظیفه اصلی ماست. اجازه نمی‌دهیم کمبود آمادگی یا نقص فنی تجهیزات، به خسارات جدی منجر شود.

فرماندار ازنا با تأکید بر لزوم رفع نواقص فوری تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین، دستور داد تمامی ارگان‌های خدماتی شامل شهرداری‌ها، راهداری، امور آب و فاضلاب و توزیع برق، تمام ظرفیت خود را برای جلوگیری از وقوع بحران به‌کار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد : تمامی مدیران باید با مسئولیت‌پذیری بالا در میدان حضور داشته باشند تا ایمنی شهروندان تضمین شود. مقرر شد ستاد مدیریت بحران تا پایان شرایط ناپایدار جوی به‌صورت مستمر نظارت بر اجرای این اقدامات را بر عهده داشته باشد.

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