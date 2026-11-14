گروه استان‌ها - دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت محله‌محوری در سیاست‌های اجتماعی دولت گفت: محله‌محوری صرفاً به معنای حل چند مشکل محلی یا پرداخت تسهیلات نیست، بلکه محله باید برای مردم نقش پناهگاه اجتماعی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان ؛ «علی ربیعی» دستیار اجتماعی رییس‌جمهور در نشست شورای اجتماعی استان با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به نوعی کارکرد اجتماعی دارند، اما این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و استفاده نشده‌اند. لازم است هر دستگاه، ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی خود را احصا کند تا بتوان از آن‌ها برای حل مسائل جامعه بهره گرفت.

وی با بیان اینکه نباید شورای اجتماعی صرفاً درگیر شمارش و بررسی آسیب‌های اجتماعی باشد، افزود: مسائل اجتماعی امروز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده‌اند و تغییرات سبک زندگی، تحولات ذهنی نسل‌های جدید، مسائل روانی، کاهش امید و نشاط اجتماعی و تغییر الگوهای آسیب، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها را دوچندان کرده است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر تقویت ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مدنی گفت: باید نگاه خود را به سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و گروه‌های داوطلب تغییر دهیم. جامعه ظرفیت‌های فراوانی دارد که تاکنون به اندازه کافی از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم و تقویت این نهادها می‌تواند به افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی منجر شود.

ربیعی با اشاره به اهمیت محله‌محوری در سیاست‌های اجتماعی دولت گفت: محله‌محوری صرفاً به معنای حل چند مشکل محلی یا پرداخت تسهیلات نیست، بلکه محله باید برای مردم نقش پناهگاه اجتماعی داشته باشد؛ جایی که افراد در شرایط دشوار احساس تنهایی نکنند و بدانند گروه‌ها و نهادهایی برای حمایت از آن‌ها حضور دارند.

وی افزود: بخش مهمی از مسائل اجتماعی، از جمله برخی موارد خودکشی، با احساس بی‌پناهی و فقدان حمایت اجتماعی ارتباط دارد. تقویت پیوندهای محلی و ایجاد شبکه‌های حمایت اجتماعی می‌تواند در کاهش این مسائل مؤثر باشد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور همچنین از تدوین آیین‌نامه تاب‌آوری اجتماعی دولت خبر داد و گفت: در این آیین‌نامه، وزارت بهداشت به‌عنوان دستگاه مسئول و وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، بهزیستی و سایر دستگاه‌ها به‌عنوان بخش‌های همکار پیش‌بینی شده‌اند. توسعه گروه‌های مشاوره و حمایت‌های روانی نیز از موضوعات مهم این برنامه است.

ربیعی با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمات اجرایی بیان کرد: ارزیابی تأثیرات اجتماعی نباید به بعد از اجرای طرح‌ها محدود شود؛ بلکه باید پیش از اجرای هر تصمیم و پروژه، پیامدهای اجتماعی آن بررسی شود. در این زمینه ظرفیت دانشگاه‌ها و گروه‌های اندیشه‌ورز استان می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین خشونت و افزایش درگیری‌ها را از مسائل مهم اجتماعی عنوان و بر ضرورت بررسی ریشه‌ها و تدوین راهکارهای بلندمدت برای مقابله با آن تأکید کرد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور و اهمیت حفظ انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز مسائل اجتماعی بیش از هر زمان دیگری با امنیت ملی گره خورده است و باید مراقب باشیم تصمیمات و رفتارهای ما به شکاف و تنش اجتماعی دامن نزند.

ربیعی با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در حوادث اخیر گفت: رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها باید به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی، اخلاقی و دینی مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و همه تلاش خود را به کار بگیریم تا جامعه از شرایط دشوار کنونی با سلامت و انسجام بیشتری عبور کند.

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