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آخرین خبرهشدار قرمز هواشناسی در لرستان صادر شد/ آماده‌باش برای بارش‌های شدید و وقوع سیلاب!
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سرپرست بحران لرستان مطرح کرد؛

تشریح آخرین وضعیت خسارت باران در لرستان/ موج اصلی سامانه بارشی از امشب آغاز می‌شود!

گروه استان‌ها - سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان، با اشاره به وضعیت جوی استان، از عدم بروز هرگونه خسارت یا تلفات در پی بارش‌های اخیر خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با موج اصلی سامانه بارشی از امشب تا فردا عصر در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

نویسنده: امیرمحمد رضایی

کد خبر: 4200199تاریخ انتشار: 105 بازدید۰

سیلاب

به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان؛ «علی اصغر صفری‌راد» سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان اظهار کرد: باتوجه به تاکیدات مدیریت ارشد استان نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه و هماهنگی‌های بین بخشی و دستگاه‌های اجرایی، هیچگونه مشکلی در سطح استان، نداشته ایم.

وی در ادامه افزود: طی امروز بارش در ساعاتی در بخش سپیددشت به صورت افزایشی بوده که اکنون به صورت نرمال است و در این بخش هم مشکلی ایجاد نشده است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان در ادامه یادآور شد: هماهنگی‌های ویژه‌ای در سطح فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و حتی دهیاری‌های استان و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که این هماهنگی‌ها اکنون نیز در جریان است.

صفری‌راد باتوجه به اینکه موج اصلی فعالیت سامانه بارشی از امشب تا حدود فردا عصر خواهد بود، بر ضرورت رعایت مسایل ایمنی به هم استانی های از جمله عدم تردد در مسیل‌ها، کنار رودخانه‌ها، عدم کوچ عشایر یا چرای دام در ارتفاعات، جمع آوری موتور و پمپ‌های آب کشاورزی در مسیر رودخانه‌ها و ...تاکید کرد.

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