گروه استان‌ها - پاسخ‌گویی به رسانه‌ها لطف مدیران به خبرنگاران نیست؛ بخشی از مسئولیت اداری و اجتماعی مدیرانی است که با بودجه عمومی و برای خدمت به مردم فعالیت می‌کنند.

عدم پاسخگویی به خبرنگار، سند بی‌مسئولیتی‌ است









رفتاری که نه‌تنها در شأن یک مسئول دولتی نیست، بلکه این پرسش جدی را به وجود می‌آورد که برخی مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی، اساساً چه تعریفی از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دارند؟





نکته قابل تأمل ماجرا آنجاست که خبرنگار ما در همین موضوعات، با معاون استاندار لرستان تماس می‌گیرد و پاسخ دریافت می‌کند؛ حتی استاندار لرستان نیز در موارد متعدد، با وجود حجم گسترده مسئولیت‌ها و مشغله‌های مدیریتی، پاسخ‌گوی تماس خبرنگار بوده است. مدیرکل همان دستگاه اجرایی نیز در موارد پیگیری، بدون ایجاد مانع پاسخ‌گو بوده است.





اما ظاهراً در این میان، تنها حلقه‌ای که خود را از پاسخ‌گویی مستثنا می‌داند، یکی از معاونان همان مدیرکل است!





واقعاً جای سؤال دارد؛ چگونه ممکن است عالی‌ترین مقام اجرایی استان، معاون استاندار و حتی مدیرکل یک مجموعه، ضرورت پاسخ‌گویی به رسانه را درک کنند، اما یکی از معاونان زیرمجموعه همان دستگاه، چنین ضرورتی را نادیده بگیرد؟





خبرنگار برای پیگیری مسائل شخصی تماس نمی‌گیرد؛ تماس خبرنگار، صدای مردمی است که مشکلاتشان را به رسانه منتقل کرده‌اند و انتظار دارند دستگاه مسئول درباره آن پاسخ‌گو باشد. بنابراین بی‌پاسخ گذاشتن خبرنگار، صرفاً بی‌اعتنایی به یک تماس تلفنی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای بی‌توجهی به مطالبه شهروندانی باشد که برای شنیده شدن صدایشان به رسانه پناه آورده‌اند.





البته هیچ خبرنگاری انتظار ندارد مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی تمام ساعات شبانه‌روز در دسترس باشند؛ اما وقتی موضوع، پیگیری مستمر مطالبات عمومی است، حداقل انتظار، بازگشت تماس، معرفی مسیر ارتباطی جایگزین یا ارائه پاسخی روشن و مسئولانه است.





اگر مسئولیتی پذیرفته‌ایم، باید هزینه پاسخ‌گویی آن را هم بپذیریم؛ نمی‌شود از عنوان مدیریتی و جایگاه اداری بهره برد، اما هنگام مواجهه با مطالبات مردم، پشت سکوت و بی‌اعتنایی پنهان شد.





در پایان، خطاب به مدیرکل محترم این دستگاه اجرایی باید گفت: انتظار می‌رود ضمن بررسی این رویه، به مجموعه مدیریتی خود یادآوری کنید که پاسخ‌گویی به رسانه، بخشی از وظایف مدیریتی است، نه انتخابی شخصی و سلیقه‌ای.





و خطاب به معاون محترم مدیرکل نیز باید گفت: اگر پاسخ‌گویی به خبرنگار برای شما دشوار است، چگونه می‌توان انتظار داشت در مواجهه با انبوه مشکلات و مطالبات مردم، پاسخ‌گوی مسئولیت محول‌شده خود باشید؟





رسانه قرار نیست برای شنیدن پاسخ یک مسئول، بارها و بارها پشت درهای بسته تماس‌های بی‌پاسخ بماند. خبرنگار صدای مردم است و هیچ مقام و مسئولی در هیچ سطحی، بالاتر از حق مردم برای دانستن و مطالبه‌گری نیست.





یادداشت: امیرمحمد رضایی (سرپرست تابناک در استان لرستان)

به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ چند روزی است برای پیگیری مطالبات مردمی، طرح مشکلات شهروندان و دریافت پاسخ درباره برخی مسائل مرتبط با یکی از دستگاه‌های اجرایی استان لرستان، بارها با یکی از معاونان مدیرکل این مجموعه تماس گرفته‌ایم؛ اما متأسفانه حاصل این تماس‌ها چیزی جز بی‌پاسخ ماندن تماس‌های خبرنگار تابناک نبوده است!