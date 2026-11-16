این نشست با هدف بررسی برنامه‌ها، اولویت‌ها و رویکردهای سازمان دانش‌آموزی در سال تحصیلی پیش‌رو و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ستاد استانی و واحدهای شهرستانی و منطقه‌ای برگزار شد.





تأکید بر نقش‌آفرینی واقعی دانش‌آموزان





امیر فرخی، مدیر سازمان دانش‌آموزی لرستان، در این نشست با تشریح رویکردها و برنامه‌های سال تحصیلی جدید، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان و تشکل‌های دانش‌آموزی و تقویت هماهنگی میان ستاد استان و شهرستان‌ها و مناطق تأکید کرد.





وی با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی باید در بستر مدارس اجرا شود، اظهار کرد: برنامه‌های این سازمان نباید صرفاً در سطح ستاد و ادارات باقی بماند، بلکه لازم است به مدارس منتقل شود و دانش‌آموزان به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌ها، در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقشی واقعی و مؤثر داشته باشند.





فرخی همچنین مدرسه‌محوری و اصالت‌بخشی به مدرسه را از رویکردهای اصلی سازمان دانش‌آموزی در سال تحصیلی پیش‌رو دانست و بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های متنوع مدارس و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیتی و تشکیلاتی تأکید کرد.





تبیین برنامه‌های تخصصی حوزه‌های سازمان دانش‌آموزی





در ادامه این نشست، همکاران ستادی سازمان دانش‌آموزی استان در حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌آموزی، خبرگزاری پانا، مجامع و مجلس دانش‌آموزی، ارزیابی و امور مالی، برنامه‌ها و رویکردهای تخصصی حوزه‌های خود را تشریح کردند.





همچنین انتظارات و الزامات اجرایی هر بخش برای مسئولان و همکاران سازمان دانش‌آموزی در شهرستان‌ها و مناطق تبیین شد تا زمینه اجرای هماهنگ‌تر برنامه‌ها در سطح استان فراهم شود.





تأکید بر جایگاه سازمان در فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی





در بخش دیگری از این نشست، امیرحسین محمودوند، معاون سوادآموزی، و مومنی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان، با حضور در جمع مسئولان و همکاران سازمان دانش‌آموزی، ضمن همراهی با برنامه‌های این مجموعه، بر جایگاه آن در فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.





در این نشست همچنین ضرورت توسعه مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت.





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