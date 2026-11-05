مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد خبرداد:
پیدا شدن جسد مرد میانسال در رودخانه کاکارضا
گروه استانها ـ مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد گفت: جسد فردی که در رودخانه کاکارضا غرق شده بود توسط غواصان پیدا شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان؛ سید «ابوذر موسوی» رییس سازمان آتشنشانی شهرداری خرمآباد اظهار کرد: غروب امروز در پی اعلام خبر غرق شدن مردی میانسال با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا بلافاصله تیم غواصی سازمان آتشنشانی از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: متاسفانه در این حادثه مرد میانسال در رودخانه غرق شده و جان خود را از دست بود که غواصان سازمان آتش نشانی پساز حضور در محل حادثه اقدام به جستجو کرد.
به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد پس از دقایقی پیکر فرد غرق شده در رودخانه تفحص و به آمبولانس آرامستان ها تحویل داده شد.
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