«روح الله لک علی‌آبادی» نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استاندر مورد نگرانی‌های مردم در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: مجلس همواره با افزایش تعرفه‌های انرژی به شکلی که در دولت چهاردهم انجام شده مخالف است و این افزایش نباید زندگی مردم را تحت الشعاع قرار دهد. وی تأکید کرد که فعلاً نه دولت و نه مجلس برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند و تا پیش از سال آینده افزایش بنزین در دستور کار نیست.

وی افزود: در جلسات متعددی که با آقای پورمحمدی، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شده، جمع بندی این است که در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. سیاست مشترک دولت و مجلس، مدیریت مصرف با روش‌های غیر قیمتی است و تصمیم گیری در حوزه قیمت سوخت فراتر از وزارت نفت و در سطوح بالاتر با مشورت مجلس انجام می‌شود.

دولت نباید تعرفه‌های گاز، برق و آب را به شکل تصاعدی بالا ببرد! نماینده مردم دورود و ازنا اضافه کرد: با توجه به اینکه درآمد خانوارها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، دولت نباید تعرفه‌های گاز، برق و آب را به شکلی که در سال گذشته افزایش داد، به ویژه در حوزه گاز به صورت تصاعدی بالا ببرد؛ چرا که چنین افزایشی فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند. نماینده مردم دورود و ازنا اضافه کرد: با توجه به اینکه درآمد خانوارها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، دولت نباید تعرفه‌های گاز، برق و آب را به شکلی که در سال گذشته افزایش داد، به ویژه در حوزه گاز به صورت تصاعدی بالا ببرد؛ چرا که چنین افزایشی فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند.





وی عنوان کرد: طرح جمع آوری کارت‌های جایگاه سوخت در ۱۱ استان اجرا شده و روزانه بیش از ۴ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشته است. با توجه به ناترازی بنزین و محاصره دریایی دشمن، جلوگیری از قاچاق بنزین ضروری است و اجرای کامل این روش در سراسر کشور می‌تواند روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر در کاهش مصرف مؤثر باشد.





لک علی‌آبادی، خاطرنشان کرد: برخی خودروها به دلیل محل زندگی یا کار صاحبانشان تردد زیادی دارند و به سهمیه بیشتری از ۱۶۰ لیتر نیاز پیدا می‌کنند؛ بنابراین مقداری سهمیه در اختیار برخی جایگاه‌ها قرار می‌گیرد تا افرادی که سهمیه‌شان به پایان رسیده، با ثبت شناسه خودرو علاوه بر سهمیه، از نرخ سوم نیز سوخت دریافت کنند.





افزایش ناترازی گاز کشور نسبت به سال گذشته





وی در ادامه تاکید کرد: به دلیل آسیب دیدگی برخی فازهای پارس جنوبی، ناترازی گاز کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از مجموع ۲۳۰ میلیون متر مکعب ظرفیت گازی که در پی حمله دشمن از مدار خارج شد، تا پایان آذرماه ۱۸۵ میلیون متر مکعب به مدار باز می‌گردد.





این نماینده مجلس، درباره تأمین گاز استان‌های شمالی یادآور شد: با تکمیل اتصال شبکه گاز در بخش شرقی کشور، امکان انتقال گاز از بخش‌های دیگر فراهم شده و از افت فشار در استان‌های شمالی و به ویژه لرستان جلوگیری می‌شود.





وی با اشاره به صدور گواهی‌های صرفه جویی گاز خانگی اظهار کرد: افرادی که در مصرف گاز صرفه جویی کنند، نسبت به میزان صرفه جویی خود گواهی دریافت می‌کنند؛ این گواهی‌ها در بازار بورس عرضه شده و امکان دریافت مابه التفاوت آن فراهم می‌شود. البته پیش بینی می‌شود این اقدامات بیش از ۲۰ درصد صرفه جویی گاز در بخش خانگی به همراه داشته باشد و مجموعه این تدابیر کمک می‌کند نگرانی‌های مربوط به قطع گاز و کاهش فشار در فصل سرد تا حدودی کمرنگ شود.





لک علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد درباره قیمت سوخت تصمیم‌گیری شود، این کار در سطوح بالاتر و با مشورت مجلس انجام خواهد شد و فعلاً هیچ سناریوی قیمتی در دستور کار نیست؛ مردم در این زمینه جای نگرانی ندارند