شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد فروش بنزین با نرخ‌های نامتعارف، تخلف برخی افراد سودجو با استفاده غیرقانونی از کارت‌های سوخت شخصی است و بازرسی‌ها برای شناسایی متخلفان تشدید شده و متخلفان نیز به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

متن کامل اطلاعیه بشرح زیر است:

[ ۱. این شرکت، عرضه بنزین از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را صرفاً در بستر سامانه مدیریت کارتهای اضطراری و مختص خودروهای خدمات‌رسان، ناوگان خدمات عمومی و مسافران درراه‌مانده انجام می‌دهد و جایگاه‌داران به هیچ عنوان حق استفاده غیرمجاز از این کارت‌ها را ندارند.

۲. فروش فرآورده با قیمت‌های نامتعارف، ارتباطی با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها نداشته، بلکه ناشی از سوءاستفاده برخی افراد سودجو است که کارت‌های سوخت شخصی خود را به‌طور غیرقانونی در اختیار کارگران جایگاه‌ها قرار می‌دهند.

۳. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل ضمن افزایش و تشدید نظارت‌های بازرسی از جایگاه‌های عرضه، با قاطعیت با این پدیده غیرمجاز برخورد و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می‌نماید.

در پایان، از شهروندان عزیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را جهت پیگیری فوری از طریق سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات به شماره ۰۹۶۲۷ به این شرکت اعلام نمایند. ]

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