گروه استان‌ها - شهردار اردبیل در حاشیه نشست پیمان دوستی شهرهای پایتخت تاریخ ایران گفت: با حذف چمن‌های پرمصرف و جایگزینی گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر مانند شمشاد، میزان مصرف آب در این بخش به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل ، چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور با حضور رئیس جمهور و جمعی از مسئولان ملی و استانی و نشست پیمان دوستی شهرهای پایتخت تاریخ ایران در قزوین برگزار شد؛ در این نشست «محمود صفری» شهردار اردبیل نیز حضور داشت

شهردار اردبیل، در این نشست، با اشاره به اقدامات شهرداری اردبیل در زمینه مدیریت مصرف آب و برق، دو پیشنهاد برای حمایت از مدیریت شهری در این حوزه مطرح کرد و خواستار تأمین پساب موردنیاز فضای سبز و همکاری شرکت توزیع برق برای اصلاح و بهینه‌سازی روشنایی معابر شد.

وی با بیان اینکه شهرداری اردبیل اقداماتی را برای کاهش مصرف آب در فضای سبز شهری انجام داده است، اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، استفاده از پساب تصفیه‌شده به جای آب شرب برای آبیاری فضای سبز است؛ بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود سهم شهرداری از منابع آب و فاضلاب به‌صورت تأمین پساب موردنیاز اختصاص یابد تا امکان استفاده از این منبع در آبیاری فضای سبز فراهم شود.

صفری با اشاره به اصلاح الگوی کاشت و نگهداری فضای سبز افزود: با حذف چمن‌های پرمصرف در رفیوژها و بلوارهای شهری و جایگزینی گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر مانند شمشاد، میزان مصرف آب در این بخش به حدود ۲۰ درصد میزان پیشین کاهش یافته است.

وی در ادامه، به موضوع مدیریت مصرف برق در فضاهای شهری اشاره و بیان کرد: شهرداری اردبیل با حذف برخی تجهیزات و روشنایی‌های غیرضروری و استفاده از چراغ‌های کم‌مصرف، اقداماتی را برای کاهش مصرف برق انجام داده است.

شهردار اردبیل پیشنهاد کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و شرکت توزیع برق منعقد شود تا در قبال صرفه‌جویی حاصل از اصلاح روشنایی و تجهیزات شهری، منابع و حمایت لازم برای نوسازی چراغ‌های فضای سبز و معابر در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی شهرداری‌ها برای نوسازی تجهیزات روشنایی تأکید کرد: همکاری و حمایت مجموعه‌های متولی انرژی می‌تواند زمینه اجرای اقدامات مؤثرتر در مدیریت مصرف آب و برق و ارتقای بهره‌وری در فضاهای شهری را فراهم کند.

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