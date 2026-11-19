گروه استان‌ها - معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اردبیل از فراخوان مشمولان اعزامی آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که عدم حضور به‌موقع در تاریخ‌های تعیین‌شده، غیبت قانونی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل سرهنگ «امیر رضاپور» معاون وظیفه عمومی استان اردبیل در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۵دریافت کرده اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکزآموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: مشمولان اعزامی می‌بایست از تاریخ یکم تا چهارم آذر ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل و مرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی استان اردبیل افزود: مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

وی ادامه داد: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/