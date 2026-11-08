اعتبارات ملی استان در سال جاری به ۱۳ همت رسید/ پیگیری جذب ۶ هزار میلیارد منابع ماده ۵۶

گروه استان‌ها - استاندار اردبیل گفت: اعتبارات ملی استان در سال جاری از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد نزدیک به ۲ برابری این منابع است.

به گزارش تابناک؛ «مسعود امامی‌یگانه» استاندار اردبیل روز یکشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: با توجه به اینکه ۸۵درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قالب اعتبارات ملی است، جذب این منابع از سوی دستگاه‌های اجرایی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به منابع ماده ۵۶ بیان کرد: در جریان سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به استان، دستور اختصاص نزدیک به ۶هزار میلیارد تومان از این محل توسط بانک‌های عامل صادر شد که پیگیری تحقق آن از سوی وزارتخانه‌ها و مدیران استانی ضروری است.

استاندار اردبیل پیگیری نظام مسائل شهرستان‌ها را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و بیان کرد: حضور مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و پیگیری تکمیل پروژه‌های عمرانی باید در دستور کار قرار گیرد.

امامی یگانه همچنین بر ضرورت تکمیل طرح‌های اقتصادی استان به‌ویژه پروژه‌هایی که بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دولت اظهار کرد: تبیین اقدامات انجام‌شده و معرفی پروژه‌های ملی و استانی به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجرا باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی باشد.

استاندار اردبیل بیان کرد: حضور مقامات ملی، وزیران و اعضای هیات دولت در استان تا پایان سال با هدف تامین اعتبارات و پیگیری مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.

امامی یگانه همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی و تامین سوخت مورد نیاز واحدهای اقتصادی در فصل زمستان را ضروری دانست و گفت: تامین کالاهای اساسی و کالاهای راهبردی استان تا پایان سال از وظایف قرارگاه اقتصادی است.

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