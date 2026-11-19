به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل ، «صدیف بدری» نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با همراهی فرماندار و شهردار نمین و سایر مسئولان این شهر، از پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب نمین بازدید و روند اجرایی واعتبارات مورد نیاز این طرح را بررسی کرد.

این پروژه با پیش‌بینی اعتبار کل ۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال درحال اجراست و براساس افق طرح در سال ۱۴۲۵، ظرفیت تصفیه روزانه ۳ هزار و ۴۱۷ مترمکعب فاضلاب و جمعیت تحت پوشش ۲۰ هزار نفر را خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس در جریان این بازدید با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی پروژه اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ ردیف بودجه ملی این طرح باپیگیری‌های صورت‌گرفته تأمین شد و پس از آن نیز اعتبارات ملی سالانه به پروژه اختصاص یافته که بخشی از آن برای اجرای شبکه فاضلاب داخل شهر هزینه شده است.

وی افزود: در راستای تسریع در اجرای پروژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، پیگیراختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۵۶ هستیم. همچنین امسال نیز موفق به اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ازمحل منابع ملی برای این طرح شده‌ایم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب شهری، بر ضرورت استمرار تأمین اعتبار و تسریع در اجرای بخش‌های مختلف این پروژه تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، بدری و هیئت همراه از عملیات اجرایی شبکه‌گذاری فاضلاب درسطح شهر نمین نیز بازدید کردند و درجریان روند پیشرفت این بخش از طرح قرار گرفتند.

انتهای پیام/