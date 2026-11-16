تأمین اعتبار ۲۹۹ میلیاردی برای اجرای ۵۳ پروژه در استان قزوین

گروه استان‌ها - مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: برای اجرای ۵۳ پروژه منتخب استان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در مجموع ۵۵۳ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون حدود ۲۹۹ میلیارد تومان، معادل ۵۴ درصد اعتبار مورد نیاز، با مشارکت مؤدیان تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «سیدمحمود موسوی صانع» مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به استقبال مؤدیان از طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: این طرح با هدف فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات برای مؤدیان اجرا شده و مشارکت مؤدیان در این طرح تاکنون به تأمین مالی کامل ۳۶ پروژه در استان قزوین منجر شده است.

وی افزود: برای اجرای ۵۳ پروژه منتخب استان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در مجموع ۵۵۳ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون حدود ۲۹۹ میلیارد تومان، معادل ۵۴ درصد اعتبار مورد نیاز، با مشارکت مؤدیان تأمین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه مشارکت مؤدیان می‌تواند مستقیماً به تکمیل پروژه‌های مورد نیاز مردم منتج شود، ادامه داد: تاکنون ۶ هزار و ۴۳۶ مؤدی با انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود در این طرح مشارکت کرده‌اند و نتیجه این مشارکت، تأمین مالی کامل ۳۶ پروژه از مجموع پروژه‌های منتخب استان بوده است.

موسوی صانع با اشاره به فرصت باقی‌مانده برای مشارکت مؤدیان گفت: در حال حاضر ۱۷ پروژه همچنان نیازمند تأمین اعتبار است و مؤدیان می‌توانند با انتخاب این پروژه‌ها، نقش مؤثری در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار استان داشته باشند.

وی افزود: از جمله پروژه‌های باقی‌مانده می‌توان به سالن رزمی آوج، تکمیل سالن ورزشی، احداث و تجهیز دانشکده علوم و تحقیقات، استخر سرپوشیده شال، استخر سرپوشیده آبیک، سالن ورزشی اردلان و خانه جوان شهرستان البرز اشاره کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از مؤدیان دعوت کرد تا از فرصت باقی‌مانده استفاده کنند و اظهار داشت: مؤدیان می‌توانند تا پایان آبان‌ماه از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده و با انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار در طرح نشان‌دار کردن مالیات، در تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های مورد نیاز کشور مشارکت کنند.

موسوی صانع تأکید کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات، علاوه بر افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و خدماتی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، مؤدی می‌تواند ببیند مالیاتی که پرداخت می‌کند در چه پروژه‌ای هزینه می‌شود و با انتخاب خود، در مسیر توسعه و آبادانی کشور نقش‌آفرینی کند؛ بنابراین مالیات صرفاً یک تکلیف قانونی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای مشارکت مردم در آبادانی و ساختن آینده کشور تبدیل شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: ۳۶ پروژه با مشارکت مؤدیان به تأمین مالی کامل رسیده است و اکنون فرصت برای تکمیل ۱۷ پروژه باقی‌مانده فراهم است؛ هر انتخاب مؤدی می‌تواند گامی مؤثر برای تکمیل یک پروژه و تبدیل درآمدهای مالیاتی به یک خدمت و زیرساخت ملموس برای مردم باشد.