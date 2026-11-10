گروه استان‌ها - نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس اعلام کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، محاصره دریایی و چالش‌های تجارت، بانک مرکزی با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم ثبت سفارش با منشأ ارز خارجی و صادراتی، مشکلات تولیدکنندگان را مضاعف کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «روح‌الله عباسپور» نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح رویکرد مجلس در حمایت از تولید، اظهار کرد: رسالت اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و در این راستا قوانین مناسبی همچون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل بازار کسب‌وکار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون جهش تولید شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اختصاص ۳ درصد از درآمد نفت خام به صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی، از سنگ‌اندازی برخی در این صندوق انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در برخی تشکیلات، سخت‌ترین موانع بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه کشور در حوزه جنگ اقتصادی واقعاً در وضعیت جنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه به دنبال فلج کردن زیرساخت‌های کشور بود؛ ۶۰۰۰ نقطه در حوزه برق آسیب دید که ۲۰۰۰ نقطه خسارت جدی متحمل شد و ۶۵ هزار میلیارد تومان خسارت مالی در حوزه دولتی و ۱۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی برجای ماند.

مضاعف شدن مشکلات تولیدکنندگان با بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی

وی ادامه داد: تولیدکنندگان مختلف که نیروی کار بالای 1000 نفر دارند، پنج ماه به‌دلیل مشکلات برقی با تعطیلی مواجه بودند، اما همچنان حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند و مالیات و تأمین اجتماعی خود را نیز باید بپردازند.

عباسپور با انتقاد از ناترازی برق و گاز و ناهماهنگی گزارش‌های رشد اقتصادی، خطاب به بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، محاصره دریایی و چالش‌های تجارت، تکیه‌گاه ما بخش خصوصی است؛ اما بانک مرکزی با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم ثبت سفارش با منشأ ارز خارجی و صادراتی، مشکلات تولیدکنندگان را مضاعف کرده است.

هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نشد!

وی عنوان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی دنبال تعهد ارزی تولیدکنندگان و صنعتگران هستند، باید اجازه دهند ارز به تناسب قیمت بازار عرضه شود و دولت نیز به همان تناسب از آنها ارز دریافت کند؛ در این صورت شاهد شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی نخواهیم بود. از دستگاه قضایی نیز که با تشکیل کمیته‌های ویژه حامی تولیدکنندگان بوده است، انتظار می‌رود در رسیدگی به این پرونده‌ها توجه لازم را مبذول دارد.

نماینده آوج و بویین‌زهرا در مجلس با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌ها و اتاق جنگ متناسب با شرایط جنگ اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان، از نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن با بانک مرکزی خبر داد و گفت: با وجود توافق با رئیس بانک مرکزی در خصوص ثبت سفارش با منشأ ارز خارجی و صادراتی، هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نشده است و انتظار می‌رود رویکرد بانک مرکزی در بحث تعهدات ارزی تغییر کند.