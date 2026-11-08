چرا باید صادرکنندگان قربانی موانع ارزی شوند؟

گروه استان‌ها - نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات، خواستار بازبینی مقررات ارزی، مهلت‌دهی به تعاونی‌های مرزنشین و تسهیل فرآیندهای تجاری شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «غلامحسین زارعی» نماینده مردم دشتی و تنگستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در این استان، اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی تجارت کشور ضرورت دارد.

وی با اشاره به دغدغه صادرکنندگان درباره ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه بندهای «الف» و «پ» ، خواستار بازبینی جزء دوم این ماده و بررسی پیشنهادهای مربوط به شش روش تسویه‌حساب ارزی شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین با اشاره به تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین کشور که کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است، درخواست کرد برای تسویه این تعهدات یک سال مهلت در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به ابهامات مربوط به مصوبات و تعرفه‌های واردات خودرو در مناطق آزاد، بر ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی برای کاهش نگرانی فعالان این حوزه تأکید کرد، وی همچنین تسهیل فرآیند ویرایش کدهای ثبت سفارش را ضروری دانست و گفت طولانی‌شدن زمان تخصیص ارز از شش ماه به یک سال، می‌تواند موجب از دست رفتن کارایی کالا در بازار شود.

زارعی با اشاره به اعلام وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی مبنی بر اجرایی‌نشدن بسته حمایتی جبران خسارت صنایع آسیب‌دیده از جنگ، خواستار صدور دستور برای تسریع در پرداخت منابع مصوب و رساندن حمایت‌ها به صنعتگران شد.